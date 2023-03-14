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Майклу Кейну – 90. Пять самых неожиданных образов оскароносного актера (видео)

Автор
Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий
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На десятом десятке актер не утратил ни стиля, ни элегантности Новость обновлена 14 марта 2023, 15:44
На десятом десятке актер не утратил ни стиля, ни элегантности. Фото Коллаж "Телеграфа"

И даже в самых эксцентричных ролях этот выходец из рабочего класса оставался образцовым британским джентльменом

90 лет назад в Лондоне в семье грузчика на рыбном рынке и уборщицы родился Морис Миклуайт. Сегодня его знают во всем мире под именем Майкла Кейна – рыцаря, командора ордена Британской империи, двухкратного лауреата премии "Оскар". В день рождения одного из величайших актеров современности "Телеграф" предлагает вспомнить его самые неожиданные образы.

Шпион-ботаник

Майкл Кейн в роли шпиона-интеллектуала Гарри Палмера (1965)
В роли шпиона-интеллектуала Гарри Палмера (1965)

Одной из первых заметных ролей Майкла Кейна стала шпионская драма "Досье ИПКРЕСС" (1965), снятая по следам успеха первых фильмов о Джеймсе Бонде. Но в отличие от агента 007, герой этого фильма Гарри Палмер – не супермен, а математик в очках с толстыми стеклами, без которых он слеп, как крот. Что не мешает агенту Палмеру одолеть всех врагов, но не с помощью пистолета и кулаков, а умом и нечеловеческой выдержкой. Кейн, отслуживший в Корее и прославившийся ролью боевого офицера в фильме "Зулусы" (1964), оказался настолько убедительным в роли ироничного ботаника, что в дальнейшем было снято еще три продолжения, один другого хуже. А в 2022 году франшизу перезапустили в виде сериала.

Брутальный гангстер

Майкл Кейн в роли бандита Картер – один из самых отвратительных его персонажей (1971)
Бандит Картер – один из самых отвратительных персонажей Кейна (1971)

В Британии, где патрульные полицейские до сих пор не носят на службе огнестрельное оружие, нуар из жизни гангстерского подполья "Убрать Картера" (1971) стал настоящим шоком. Что не удивительно: герои фильма зарабатывают детской порнографией, а сцены бандитских разборок показаны по-настоящему жестоко. Депрессивная атмосфера маленького шахтерского городка, куда возвращается главный герой, чтобы похоронить брата, тоже не добавляла особого оптимизма. И только с годами критики признали, что это одна из лучших британских картин1970-х. А персонаж Майкла Кейна по-прежнему входит в рейтинги самых отвратительных киногероев.

Старый хиппи

Майкл Кейн в роли хиппи-левака (2006)
Расслабленный хиппи-левак с "косяком" в руке (2006)

Хотя в молодые годы Майкл Кейн ассоциировался с эпохой "свингующего Лондона", этот элегантный джентльмен никогда не имел отношения к контркультуре ни в жизни, ни на экране. Тем удивительнее было увидеть его в философской антиутопии Альфонсо Куарона "Дитя человеческое" (2006) в образе престарелого хиппи, да еще и с "косяком" марихуаны. Его герой, бывший политический карикатурист и активист-левак, с женой бежал от диктатуры в лесную глушь, где продолжал жить в соответствии с идеалами молодости. Как всегда, Майкл Кейн создал яркий, глубокий и запоминающийся характер.

Маньяк-транссексуал

Майкл Кейн в фильме "Бритва" (1980)
И это тоже Майкл Кейн. Хотя режиссер фильма "Бритва" (1980) уверяет, что дублер

Таким Майкла Кейна вы еще не видели: в блондинистом парике и с острой бритвой в руке – и не удивительно. Как признался режиссер триллера "Бритва" (1980) Брайан де Пальма, в сценах с переодеванием играл не сам актер, а его дублер, что внимательный зритель якобы может заметить. Но скорее всего, не заметит – фильм сделан настолько мастерски, что до сих пор при просмотре поджилки трясутся. И хотя историю о маньяке-транссексуале (снятую за добрый десяток лет до знаменитого "Молчания ягнят") много и долго критиковали, создатели "Бритвы" сделали гениальный ход, пригласив на главную роль мужественного и обаятельного британца. Попробуйте угадать в нем убийцу в платье и парике!

В роли Майкла Кейна

Майкл Кейн на съемках документального фильма (2017)
Оставаясь собой на съемках документального фильма (2017)

Каков настоящий Майкл Кейн, можно увидеть в документальном фильме Дэвида Бетти "Мое поколение" (2017), посвященном "свингующему Лондону" 1960-х, когда столица Великобритании стала главным городом мира. Здесь зародилась новая дерзкая мода, молодежные субкультуры, новое кино и бит-группы "британского вторжения", покорившие не только Америку, но даже надежно закрытый "железным занавесом" СССР. Но главное, впервые в истории Британской империи выходцы из рабочего класса, такие как Майкл Кейн – живое олицетворение той эпохи, получили возможность сделать головокружительную карьеру и заработать миллионы.

Напомним, что Майкл Кейн даже в своем почтенном возрасте еще продолжает сниматься, однако абсолютным фаворитом "Оскара-2023" стала не картина с его участием, а фильм "Все, везде и всюду", который собрал семь статуэток.

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