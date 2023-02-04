3 комедийные мелодрамы на выходные, проверенные временем (видео)

"Король-рыбак", "Человек без прошлого" и "Будучи там" – классические мелодрамы, сдобренные мягким юмором

В украинский прокат вышла классика Голливуда восьмидесятых – "Человек дождя" с Томом Крузом и Дастином Хоффманом в главных ролях, фильм о непростом пути сближения двух братьев, один из которых страдает аутизмом. В продолжение нашей еженедельной рубрики "Телеграф" рекомендует своим читателям трогательные киноистории о необычных людях, которым приходится заново искать свое место в жизни.

Искатели потерянного Грааля

"Король-рыбак" (1991). Когда в 1992 году этот фильм был номинирован на пять премий "Золотой глобус", включая номинацию за лучший фильм и режиссуру, желчный Терри Гиллиам послал в Голливудскую ассоциацию иностранной прессы телеграмму с благодарностью за то, что "задокументировали мое намерение продаться".

В самом деле, это самый конформистский и самый голливудский фильм режиссера, который в одной из последующих своих работ показал, например, как из героя Джеффа Бриджесса ("Большой Лебовски") делают чучело. Причем в буквальном смысле.

"Король-рыбак" – кино о чувстве вины, искуплении и, в конечном итоге, мужской дружбе. Самовлюбленный радио-диджей Джек (Бриджесс) своей болтовней в эфире провоцирует маньяка на бойню, в результате один из выживших, профессор истории (Робин Уильямс) становится полубезумным бродягой. Само собой, после этого не находящий себе места Джек пытается вернуть героя Уильямса к жизни, попутно возвращая себе и карьеру, и утраченные ценности.

"Фирменную" режиссуру Гиллиама с его сюрреалистическими образами и юмором на грани неловкости оттеняет удивительная работа Уильямса. Там, где актер пожиже давил бы на жалость, этот искрометный комик с трагической судьбой писал образ своего героя, живущего в воображаемом мире рыцарей и принцесс, целой палитрой красок: то смешным, то нелепым, то пугающим, но всегда вызывающим искреннюю человеческую симпатию и сочувствие. История их взаимоотношений с Джеком – одна из самых смешных и трогательных историй мужской дружбы в кино.

Чем заняться мертвецу в Хельсинки

"Человек без прошлого" (2002). В больнице скорой помощи в холодном неприветливом Хельсинки умирает человек, жестоко избитый хулиганами на вокзале (самая знаменитая роль Маркку Пелтоллы). Умирает, чтобы возродиться к новой жизни в совершенно другом городе, как будто опрокинутом в прошлое – Хельсинки без мобильных телефонов, огней рекламы, телевизоров и современных автомобилей. Таким был город до его рождения, когда только познакомились его родители.

Или смерть – это просто аллегория возрождения с самого дна жизни, на котором он оказался после тяжелой травмы головы? Человеком без документов, без имени, без памяти и без прошлого? Так или иначе, но именно здесь, среди безработных нищих бродяг, он снова найдет себя и встретит свою любовь, офицера армии спасения Ирму с лицом актрисы Кати Оутинен.

Любимая собака режиссера Аки Каурисмяки Лайка и его муза Кати Оутинен

"Человек без прошлого" стал самым знаменитым фильмом финского гения Аки Каурисмяки, получившим гран-при в Каннах-2022 из рук самого Дэвида Линча. Это очень тонко сделанная работа, странно сочетающая жестокость и сентиментальность, поэзию и черный юмор, чувство любви и ощущение безнадежности. А еще он потрясающе красиво снят. Любовь к скупым, даже минималистическим драмам Робера Брессона не менее парадоксально сочетаются в Каурисмяки со вкусом к изысканному дизайну каждого кадра – не зря Линч, художник по первой специальности, был в восторге.

Продолжением гуманистических идей и пост-модернистской эстетики "Человека без прошлого" стал фильм "Гавр", сделанный уже как святочная сказка. К сожалению, в 2017 году Каурисмяки ушел на покой и больше не снимает.

Садовник дает последний шанс

"Будучи там" (1979). Один из лучших фильмов Хэла Эшби – практически забытого сегодня режиссера из когорты "Нового Голливуда", который, к сожалению, так и не смог выпутаться из героинового омута и умер в возрасте 56 лет.

В руках Хэла Эшби саркастический роман Ежи Косинского "Садовник" (в 2019 году вышла на экраны экранизация другой его книги, снятая в Украине "Раскрашенная птица"), показывающий истеблишмент Вашингтона в кривом зеркале политической сатиры, превратился в тонкую, трогательную историю, смягченную мягким, слегка сюрреалистическим юмором.

Итак, в своем поместье умирает хозяин – влиятельный вашингтонский бизнесмен. Его садовник по имени Ченс (Шанс), обаятельный мужчина средних лет, как теперь говорят, с особыми потребностями (по слухам, незаконнорожденный сын хозяина), никогда не выходил за пределы дома, зная об окружающем мире только то, что увидел по телевизору. И теперь он предоставлен сам себе.

Садовник прекрасно воспитан, умеет с неброским вкусом донашивать костюмы хозяина и на каждый вопрос с обезоруживающей улыбкой отвечает сентенцией из своей садоводческой практики. Как ни странно, каждый такой ответ приходится к месту. Оказавшись в доме влиятельного сенатора, Ченс обаял всех вокруг, и вот уже его имя называют среди возможных претендентов по пост президента США.

Конечно же, этого фильма не было бы без великого комика Питера Селлерса ("Розовая пантера", "Доктор Стрейнджлав"), мастера перевоплощений. В интеллигентную режиссуру Эшби, мягко срезающего все глупые и пошлые углы истории, он внес очень теплую человечную интонацию с привкусом бесконечной грусти. Такие фильмы снимаются нечасто и запоминаются на всю жизнь.

Напомним, ранее мы писали о новых сериалах, которые выходят в феврале.

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