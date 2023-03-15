"Джон Уик. Глава четвертая". В новом боевике с Киану Ривзом обещают еще больше перестрелок и драк
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Боевые сцены нового "Джона Уика" критики сравнивают с балетом
Американские кинокритики первыми посмотрели новую, вот уже четвертую, часть "Джона Уика" — одной из лучших экшн-франшиз последних лет с Киану Ривзом в главной роли. В украинском прокате фильм выйдет 30 марта. "Телеграф" собрал самое интересное о главной премьере весны.
Баба Яга с повадками Кощея Бессмертного
Напомним вам краткое содержание предыдущих серий. Джон Уик – киллер русской мафии по прозвищу Баба Яга, ушедший на покой. (Правда, с учетом того, как разрослась франшиза, герою Киану Ривза больше к лицу прозвище Кощей Бессмертный.) Однажды, как полагается, его обидели крутые ребята: угнали дорогую машину и убили любимого щенка, а он им всем страшно отомстил. Вот, собственно, краткое содержание этого кинокомикса, растянувшегося уже на четыре полнометражных фильма.
На вопрос, что же в этом хорошего, ответим: "Джон Уик" (2014) – совершенно бесстыжий криминальный аттракцион, насыщенный головокружительными погонями, поединками, перестрелками и так далее.
Поставленный двумя каскадерами, Дэвидом Литчем и Чедом Стахелски (он работал дублером Киану Ривза во всех "Матрицах"), фильм поднял жанр экшна на новую, недостижимую высоту. С технической точки зрения это истинный шедевр – наверняка некоторые экшн-сцены, особенно из второй части (2017), уже сейчас изучают в киношколах.
Третья часть, вышедшая на экраны в 2019 году, казалось самопародией – шутка определенно затянулась. Однако четырехкратно отбившийся бюджет запустил рыночные механизмы, поэтому очередная часть была анонсирована сразу же после премьеры третьей серии.
Впрочем, есть две хорошие новости. Во-первых, судя по отзывам в профильных СМИ, новый фильм получилась едва ли не лучше предыдущих. Во-вторых, создатели франшизы наконец-то намерены поставить на нем точку: работу над "Джоном Уиком-5" вроде бы начали, но позже ее свернули.
Новый фильм настолько крут…
Кинокритики Variety отметили, что это самая длинная серия: фильм идет почти три часа, но заскучать не дает. Последний час ленты, отмечает Slash Films – одна непрерывная боевая сцена.
"Команда каскадеров под руководством Чада Стахелски затмила сама себя в прошлых фильмах. Боевые сцены выглядят, как танцевальные номера в старых голливудских мюзиклах. Каждая такая сцена настолько виртуозна, что хотелось аплодировать стоя", — пишет The Hollywood Reporter.
В другом издании боевые сцены сравнили с балетом. Снятые непосредственно на улицах Парижа, Осаки и Берлина, они смотрятся особенно эффектно.
"Особое внимание уделяется сочетанию боевых искусств и перестрелок, известному как "ган-фу". (От Gun – оружие, и кунфу – "Телеграф".) Новая серия поднимает ставки еще выше за счет впечатляюще сделанных автомобильных погонь и перестрелок на улицах Парижа, в том числе вокруг Триумфальной арки, когда герои сражаются прямо посреди потока машин".
Всего зрителям обещают четырнадцать экшн-сцен, в которых критики отметили влияние вестернов и самурайских фильмов.
"Самая удивительная боевая сцена происходит в многоуровневом берлинском ночном клубе, где с потолка льются потоки воды. И хотя он заполнен сотнями танцующих посетителей, они так и не замечают перестрелку, которую устроили Джон Уик и киллер с золотыми зубами по прозвищу Килла".
…что иногда это даже смешно
Variety сравнивают эту сцену с "Сатириконом" Феллини, а сам фильм – с видеоигрой. Так что не удивительно, когда в погоне за зрелищностью создателям изменило чувство меры.
"Боевая сцена на длинной крутой лестнице, ведущей к базилике Сакре-Кер, кажется настолько нелепой в своей чрезмерности, что вызвала смешки журналистов на пресс-показе", – отмечает кинокритик The Hollywood Reporter.
А ведущий влога Beyond the Trailer посетовал, что новый "Джон Уик" больше напоминает каскадерское шоу, чем фильм.
Напомним, в украинском прокате новый "Джон Уик" выйдет 30 марта.