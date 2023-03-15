"Джон Уик. Глава четвертая". В новом боевике с Киану Ривзом обещают еще больше перестрелок и драк

Боевые сцены нового "Джона Уика" критики сравнивают с балетом

Американские кинокритики первыми посмотрели новую, вот уже четвертую, часть "Джона Уика" — одной из лучших экшн-франшиз последних лет с Киану Ривзом в главной роли. В украинском прокате фильм выйдет 30 марта. "Телеграф" собрал самое интересное о главной премьере весны.

Баба Яга с повадками Кощея Бессмертного

Напомним вам краткое содержание предыдущих серий. Джон Уик – киллер русской мафии по прозвищу Баба Яга, ушедший на покой. (Правда, с учетом того, как разрослась франшиза, герою Киану Ривза больше к лицу прозвище Кощей Бессмертный.) Однажды, как полагается, его обидели крутые ребята: угнали дорогую машину и убили любимого щенка, а он им всем страшно отомстил. Вот, собственно, краткое содержание этого кинокомикса, растянувшегося уже на четыре полнометражных фильма.

На вопрос, что же в этом хорошего, ответим: "Джон Уик" (2014) – совершенно бесстыжий криминальный аттракцион, насыщенный головокружительными погонями, поединками, перестрелками и так далее.

Поставленный двумя каскадерами, Дэвидом Литчем и Чедом Стахелски (он работал дублером Киану Ривза во всех "Матрицах"), фильм поднял жанр экшна на новую, недостижимую высоту. С технической точки зрения это истинный шедевр – наверняка некоторые экшн-сцены, особенно из второй части (2017), уже сейчас изучают в киношколах.

Третья часть, вышедшая на экраны в 2019 году, казалось самопародией – шутка определенно затянулась. Однако четырехкратно отбившийся бюджет запустил рыночные механизмы, поэтому очередная часть была анонсирована сразу же после премьеры третьей серии.

Впрочем, есть две хорошие новости. Во-первых, судя по отзывам в профильных СМИ, новый фильм получилась едва ли не лучше предыдущих. Во-вторых, создатели франшизы наконец-то намерены поставить на нем точку: работу над "Джоном Уиком-5" вроде бы начали, но позже ее свернули.

Новый фильм настолько крут…

Кинокритики Variety отметили, что это самая длинная серия: фильм идет почти три часа, но заскучать не дает. Последний час ленты, отмечает Slash Films – одна непрерывная боевая сцена.

Герой фильма умеет наживать колоритных врагов Герой фильма умеет наживать колоритных врагов Герой фильма умеет наживать колоритных врагов Герой фильма умеет наживать колоритных врагов

"Команда каскадеров под руководством Чада Стахелски затмила сама себя в прошлых фильмах. Боевые сцены выглядят, как танцевальные номера в старых голливудских мюзиклах. Каждая такая сцена настолько виртуозна, что хотелось аплодировать стоя", — пишет The Hollywood Reporter.

В другом издании боевые сцены сравнили с балетом. Снятые непосредственно на улицах Парижа, Осаки и Берлина, они смотрятся особенно эффектно.

"Особое внимание уделяется сочетанию боевых искусств и перестрелок, известному как "ган-фу". (От Gun – оружие, и кунфу – "Телеграф".) Новая серия поднимает ставки еще выше за счет впечатляюще сделанных автомобильных погонь и перестрелок на улицах Парижа, в том числе вокруг Триумфальной арки, когда герои сражаются прямо посреди потока машин".

Всего зрителям обещают четырнадцать экшн-сцен, в которых критики отметили влияние вестернов и самурайских фильмов.

"Самая удивительная боевая сцена происходит в многоуровневом берлинском ночном клубе, где с потолка льются потоки воды. И хотя он заполнен сотнями танцующих посетителей, они так и не замечают перестрелку, которую устроили Джон Уик и киллер с золотыми зубами по прозвищу Килла".

…что иногда это даже смешно

Variety сравнивают эту сцену с "Сатириконом" Феллини, а сам фильм – с видеоигрой. Так что не удивительно, когда в погоне за зрелищностью создателям изменило чувство меры.

"Боевая сцена на длинной крутой лестнице, ведущей к базилике Сакре-Кер, кажется настолько нелепой в своей чрезмерности, что вызвала смешки журналистов на пресс-показе", – отмечает кинокритик The Hollywood Reporter.

А ведущий влога Beyond the Trailer посетовал, что новый "Джон Уик" больше напоминает каскадерское шоу, чем фильм.

Напомним, в украинском прокате новый "Джон Уик" выйдет 30 марта.