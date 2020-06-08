Дублер "Джона Уика" о Киану Ривзе: Все хорошее, что вы о нем слышали, - на 110 процентов правда

Новости шоу бизнеса:Дублер "Джона Уика" рассказал о работе с Киану Ривзом.

Слухи о том, каков Киану Ривз на съемочной площадке и вне ее, являются правдой. Об этом рассказал в беседе с корреспондентами издания Metfo каскадер Джереми Фрай, которому довелось сотрудничать с актером во время работы над фильмами из серии "Джон Уик".

"Он всегда готов одарить, он бескорыстен и работает без устали. Все хорошее, что вы о нем слышали, - на 110 процентов правда. Однажды после съемок он сказал мне: "Эй, как ты смотришь на то, чтобы поехать в Лагуна-Секу?". А когда Киану Ривз спрашивает, не хочешь ли ты пойти куда-нибудь, ты отвечаешь: "Да". Как оказалось, он арендовал всю Лагуна-Секу, а это очень известный гоночный трек в Калифорнии, и он забронировал его на два дня. Там было около восьмидесяти его друзей и знакомых. Были знаменитости, представители разных отраслей индустрии, самых разных профессий. Он поселил нас в местных отелях, кормил завтраками, обедами и ужинами", - рассказал он.

По словам Фрая, все два дня он тестировал различные виды мотоциклов вместе с актером, который известен своей любовью к этим транспортным средствам.

Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.

"Мне всегда интересно работать с актерами, которые хотят сами выполнять трюки, хотя знают, что есть специалисты, которые могут сделать это за них", - добавил каскадер.