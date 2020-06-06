Дэвид Теннант озвучил красивую короткометражку о "Докторе Кто" (Видео)

Новости культуры:Шотландский актер Дэвид Теннант ненадолго вернулся к роли Доктора Кто в красивой короткометражке.

Из-за пандемии коронавируса возникает ощущение, будто мир поставлен на паузу. Но не все готовы с этим мириться. Эмили Кук, редактор журнала "Доктор Кто", организовывает в соцсетях для поклонников сериала многочисленные вечеринки.

В них фанаты пересматривают наиболее значительные эпизоды, один из сценаристов Рассел Т. Дэвис рассказывал слушателям про Войну Времени, на одном из мероприятий почтили память Элизабет Слейден, исполнительницы роли Сары Джейн Смит в сериалах "Доктор Кто" и его спин-оффе "Приключения Сары Джейн".

Но во время последнего мероприятия Эмили Кук превзошла саму себя. Участникам был продемонстрирован 11-минутный анимационный фильм под длинным названием "Доктор Кто: Изоляция - Тайна послушницы Хейм". Сценарий написал Рассел Т. Дэвис, анимацией занимался Хуанмао, а музыку написал композитор "Доктора Кто" Мюррей Голд. Десятого Доктора Кто и послушницу Хейм озвучили исполнители этих ролей в сериале Дэвид Теннант и Анна Хоуп.

В начале второго сезона возрожденного сериала, в серии по сценарию Дэвиса, Доктор и послушница знакомятся в госпитале на Новой Земле, где послушница ухаживает за Лицом Бо. Доктор и его спутница Роза обнаруживают, что Сестры Изобилия, орден, в котором состоит Хейм, лечат больных преступными методами. Всю жизнь послушница Хейм старается добрыми делами загладить грех молодости. И в мультфильме в качестве награды перед смертью она опять встречается с Доктором.