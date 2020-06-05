Съемки нового сезона "Ведьмака" возобновляются

Новости культуры:Предположительно, новый сезон сериала выйдет в 2021 году.

Британские кинокомпании Elstree Studios, Twickenham Studios, Arborfield/Longcross Studios и Maidstone Studios приготовились возобновить работу после карантина.

Как сообщает Deadline, именно студия Arborfield отвечает за съемки сериала "Ведьмак".

Ранее ожидалось, что работа над новым сезоном может стартовать в течение двух месяцев, но сейчас речь идет о ближайших неделях.

Съемки второго сезона стартовали 12 февраля. Если бы не приостановка работы из-за коронавируса, они бы завершились в августе. До пандемии над "Ведьмаком" успели поработать всего один месяц из планируемых четырех с половиной.