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Съемки нового сезона "Ведьмака" возобновляются

Съемки нового сезона "Ведьмака" возобновляются
21:04 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Предположительно, новый сезон сериала выйдет в 2021 году.

Британские кинокомпании Elstree Studios, Twickenham Studios, Arborfield/Longcross Studios и Maidstone Studios приготовились возобновить работу после карантина.

Как сообщает Deadline, именно студия Arborfield отвечает за съемки сериала "Ведьмак".

Ранее ожидалось, что работа над новым сезоном может стартовать в течение двух месяцев, но сейчас речь идет о ближайших неделях.

"Ведьмак 2": шоураннер раскрыл некоторые подробности нового сезона

Съемки второго сезона стартовали 12 февраля. Если бы не приостановка работы из-за коронавируса, они бы завершились в августе. До пандемии над "Ведьмаком" успели поработать всего один месяц из планируемых четырех с половиной.

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Кино, Сериал, Съемки, Ведьмак.
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