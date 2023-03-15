"Джон Уік. Розділ четвертий". У новому бойовику з Кіану Рівзом обіцяють ще більше перестрілок та бійок

Бойові сцени нового "Джона Віка" критики порівнюють із балетом

Американські кінокритики першими подивилися нову, ось уже четверту, частину "Джона Уіка" — однієї з найкращих екшн-франшиз останніх років з Кіану Рівзом у головній ролі. В українському прокаті фільм вийде 30 березня. "Телеграф" зібрав найцікавіше про головну прем’єру весни.

Баба Яга зі звичками Кощія Безсмертного

Нагадаємо вам короткий зміст попередніх серій. Джон Уік — кілер російської мафії на прізвисько Баба Яга, який пішов на спокій. (Щоправда, з урахуванням того, як розрослася франшиза, герою Кіану Рівза більше личить прізвисько Кощій Безсмертний.) Одного разу, як належить, його образили круті хлопці: викрали дорогу машину та вбили коханого цуценя, але він їм усім страшно помстився. Ось, власне, короткий зміст цього кінокоміксу, що розтягнувся вже на чотири повнометражні фільми.

На запитання, що ж у цьому хорошого, відповімо: "Джон Уік" (2014) – абсолютно безсоромний кримінальний атракціон, насичений запаморочливими погонами, двобоями, перестрілками і таке інше.

Поставлений двома каскадерами, Девідом Літчем та Чедом Стахелскі (він працював дублером Кіану Рівза у всіх "Матрицях"), фільм підняв жанр екшну на нову, недосяжну висоту. З технічного погляду це справжній шедевр – напевно, деякі екшн-сцени, особливо з другої частини (2017), вже зараз вивчають у кіношколах.

Третя частина, що вийшла на екрани в 2019 році, здавалося самопародією – жарт безперечно затягнувся. Проте бюджет, який відбився чотири рази, запустив ринкові механізми, тому чергова частина була анонсована відразу ж після прем’єри третьої серії.

Втім, є дві добрі новини. По-перше, судячи з відгуків у профільних ЗМІ, новий фільм вийшов чи не кращим за попередні. По-друге, автори франшизи мають намір поставити на ньому крапку: роботу над "Джоном Уіком-5" як би почали, але потім її згорнули.

Новий фільм настільки крутий…

Кінокритики Variety відзначили, що це найдовша серія: фільм триває майже три години, але занудьгувати не дає. Остання година стрічки, відзначає Slash Films – одна безперервна бойова сцена.

Герой фільму вміє наживати колоритних ворогів Герой фільму вміє наживати колоритних ворогів Герой фільму вміє наживати колоритних ворогів Герой фільму вміє наживати колоритних ворогів

"Команда каскадерів під керівництвом Чада Стахелскі затьмарила сама себе у минулих фільмах. Бойові сцени виглядають як танцювальні номери у старих голлівудських мюзиклах. Кожна така сцена настільки віртуозна, що хотілося аплодувати стоячи", — пише The Hollywood Reporter .

В іншому виданні бойові сцени порівняли із балетом. Зняті безпосередньо на вулицях Парижа, Осаки та Берліна вони виглядають особливо ефектно.

"Особлива увага приділяється поєднанню бойових мистецтв і перестрілок, відомому як "ган-фу". (Від Gun — зброя, і кунфу — "Телеграф" .) Нова серія піднімає ставки ще вище за рахунок вражаюче зроблених автомобільних перегонів та перестрілок на вулицях Парижа, у тому числі навколо Тріумфальної арки, коли герої борються прямо посеред потоку автівок".

Загалом глядачам обіцяють чотирнадцять екшн-сцен, у яких критики відзначили вплив вестернів та самурайських фільмів.

"Найдивовижніша бойова сцена відбувається в багаторівневому берлінському нічному клубі, де зі стелі ллються потоки води. І хоча клуб заповнений сотнями відвідувачів, що танцюють, вони так і не помічають перестрілку, яку влаштували Джон Вік і кілер із золотими зубами на прізвисько Кілла".

…що іноді це навіть смішно

Variety порівнюють цю сцену із "Сатириконом" Фелліні, а сам фільм – з відеогрою. Тож не дивно, коли в гонитві за видовищністю творцям змінило почуття міри.

"Бойова сцена на довгих крутих сходах, що ведуть до базиліки Сакре-Кер, здається настільки безглуздою у своїй надмірності, що викликала смішки журналістів на прес-показі", — зазначає кінокритик The Hollywood Reporter .

А ведучий влогу Beyond the Trailer нарік, що новий "Джон Уік" більше нагадує каскадерське шоу, ніж фільм.

Нагадаємо, в українському прокаті четвертий "Джон Уік" вийде 30 березня.