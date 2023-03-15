"Джон Уік. Розділ четвертий". У новому бойовику з Кіану Рівзом обіцяють ще більше перестрілок та бійок
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Бойові сцени нового "Джона Віка" критики порівнюють із балетом
Американські кінокритики першими подивилися нову, ось уже четверту, частину "Джона Уіка" — однієї з найкращих екшн-франшиз останніх років з Кіану Рівзом у головній ролі. В українському прокаті фільм вийде 30 березня. "Телеграф" зібрав найцікавіше про головну прем’єру весни.
Баба Яга зі звичками Кощія Безсмертного
Нагадаємо вам короткий зміст попередніх серій. Джон Уік — кілер російської мафії на прізвисько Баба Яга, який пішов на спокій. (Щоправда, з урахуванням того, як розрослася франшиза, герою Кіану Рівза більше личить прізвисько Кощій Безсмертний.) Одного разу, як належить, його образили круті хлопці: викрали дорогу машину та вбили коханого цуценя, але він їм усім страшно помстився. Ось, власне, короткий зміст цього кінокоміксу, що розтягнувся вже на чотири повнометражні фільми.
На запитання, що ж у цьому хорошого, відповімо: "Джон Уік" (2014) – абсолютно безсоромний кримінальний атракціон, насичений запаморочливими погонами, двобоями, перестрілками і таке інше.
Поставлений двома каскадерами, Девідом Літчем та Чедом Стахелскі (він працював дублером Кіану Рівза у всіх "Матрицях"), фільм підняв жанр екшну на нову, недосяжну висоту. З технічного погляду це справжній шедевр – напевно, деякі екшн-сцени, особливо з другої частини (2017), вже зараз вивчають у кіношколах.
Третя частина, що вийшла на екрани в 2019 році, здавалося самопародією – жарт безперечно затягнувся. Проте бюджет, який відбився чотири рази, запустив ринкові механізми, тому чергова частина була анонсована відразу ж після прем’єри третьої серії.
Втім, є дві добрі новини. По-перше, судячи з відгуків у профільних ЗМІ, новий фільм вийшов чи не кращим за попередні. По-друге, автори франшизи мають намір поставити на ньому крапку: роботу над "Джоном Уіком-5" як би почали, але потім її згорнули.
Новий фільм настільки крутий…
Кінокритики Variety відзначили, що це найдовша серія: фільм триває майже три години, але занудьгувати не дає. Остання година стрічки, відзначає Slash Films – одна безперервна бойова сцена.
"Команда каскадерів під керівництвом Чада Стахелскі затьмарила сама себе у минулих фільмах. Бойові сцени виглядають як танцювальні номери у старих голлівудських мюзиклах. Кожна така сцена настільки віртуозна, що хотілося аплодувати стоячи", — пише The Hollywood Reporter .
В іншому виданні бойові сцени порівняли із балетом. Зняті безпосередньо на вулицях Парижа, Осаки та Берліна вони виглядають особливо ефектно.
"Особлива увага приділяється поєднанню бойових мистецтв і перестрілок, відомому як "ган-фу". (Від Gun — зброя, і кунфу — "Телеграф" .) Нова серія піднімає ставки ще вище за рахунок вражаюче зроблених автомобільних перегонів та перестрілок на вулицях Парижа, у тому числі навколо Тріумфальної арки, коли герої борються прямо посеред потоку автівок".
Загалом глядачам обіцяють чотирнадцять екшн-сцен, у яких критики відзначили вплив вестернів та самурайських фільмів.
"Найдивовижніша бойова сцена відбувається в багаторівневому берлінському нічному клубі, де зі стелі ллються потоки води. І хоча клуб заповнений сотнями відвідувачів, що танцюють, вони так і не помічають перестрілку, яку влаштували Джон Вік і кілер із золотими зубами на прізвисько Кілла".
…що іноді це навіть смішно
Variety порівнюють цю сцену із "Сатириконом" Фелліні, а сам фільм – з відеогрою. Тож не дивно, коли в гонитві за видовищністю творцям змінило почуття міри.
"Бойова сцена на довгих крутих сходах, що ведуть до базиліки Сакре-Кер, здається настільки безглуздою у своїй надмірності, що викликала смішки журналістів на прес-показі", — зазначає кінокритик The Hollywood Reporter .
А ведучий влогу Beyond the Trailer нарік, що новий "Джон Уік" більше нагадує каскадерське шоу, ніж фільм.
Нагадаємо, в українському прокаті четвертий "Джон Уік" вийде 30 березня.