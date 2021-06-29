"Начинается": в сети появились первые фото со съемочной площадки "Джона Уика 4"

Кинокомпания Lionsgate запустила съемки четвертой части боевика с Киану Ривзом в главной роли - "Джон Уик".

Об этом стало известно благодаря канадскому актеру Шамиру Андерсону, который опубликовал первое фото со съемок у себя на странице в Инстаграм. А также, он опубликовал забавное видео, в котором благодаря замене лиц он якобы дерется с Киану Ривзом.

"Это началось" - коротко подписал свой пост Андерсон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shamier Anderson (@shamieranderson)

Съемки четвертой части сейчас проходят в Берлине, а после съемочная группа переедет в Париж, позже в Токио. А закончится съемочный процесс в Нью-Йорке. Создатели боевика планируют выпустить картину на большие экраны 26 мая 2022-го.

О сюжете "Джона Уика 4" пока ничего не известно. Если верить слухам, то новая глава подробнее расскажет о кодексе всемирной организации наемных убийц и о некоторых деталях личной истории Уика.

Напомним, ранее режиссер фильма "Джон Уик 4" раскрыл подробности картины. В фильм "Джон Уик 4" войдут кадры, вырезанные из третьей части.