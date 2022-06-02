Билли Айлиш поцеловала на сцене флаг Украины (видео)

На флаге было написано "Спасибо за твою силу"

Популярная американская певица и обладательница Грэмми Билли Айлиш, которая в прошлом году выпустила очередной успешный альбом, выступила на концерте с украинским флагом. Артистке его передала украинская певица Jerry Heil.

Видео на своей странице в Instagram опубликовала Jerry Heil. Украинка дополнила его благодарственным постом, отметив, как важна такая поддержка Украины.

"Мне удалось дать флаг Билли Айлиш. Друзья, большое спасибо за то, что поддерживаете Украину и позволяете миру услышать и увидеть нас снова", — поблагодарила Джерри.

На флаге украинская певица написала "Спасибо за твою силу". Певице пришлось пробираться к сцене через толпу фанатов, для того чтобы передать Билли украинский флаг.

"Конечно, никто не горел желанием уступать место. Мне пришлось говорить, что я с миссией и должна передать ей флаг. И так каждому человеку, который стоял передо мной на пути к сцене", – отметила Jerry Heil. После того, как Билли взяла флаг, она спела песню "Happier Than Ever".

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