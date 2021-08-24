Укр

Билли Айлиш подстриглась: "Как у мамы" (фото, видео)

Автор
Т. Кармазина
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Автор
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Билли Айлиш подстриглась: "Как у мамы" (фото, видео) Новость обновлена 24 августа 2021, 21:57
Билли Айлиш и Мэгги Бэрд

19-летняя певица стала похожей на свою маму, актрису Мэгги Бэрд.

Известная певица Билли Айлиш в последнее время зачастила со сменой прически. Впервые 19-летняя исполнительница кардинально поменяла имидж, перекрасившись в блондинку, в марте 2021 года.

В этот раз девушка отправилась к парикмахеру, чтобы сделать такую же стрижку, которая была у ее мамы Мэгги Бэрд в молодости.

"Как у мамы", — подписала архивное фото матери певица.

Добавим, что мама Билли, как и ее брата, композитора и музыкального продюсера Финнеаса Бэрда О’Коннелла, является известной актрисой. Она снималась в таких теле- и кинопроектах, как "Закон Лос-Анджелеса", "Крутой Уокер", "Кости", "Секретные материалы", "Клиент всегда мертв".

Мэгги Бэрд
Мэгги Бэрд
Билли Айлиш
Билли Айлиш
Мэгги Бэрд
Мэгги Бэрд

Стоить отметить, что смена стиля, которая произошла у певицы этой весной, не понравилась некоторым поклонникам ее творчества. Так, ими было отмечено, что Билли очень смахивает на российскую певицу Ирину Аллегрову.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 30 июля Билли Айлиш выпустила свой новый музыкальный альбом под названием Happier Than Ever ("Счастливее, чем когда-либо").

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