Біллі Айліш поцілувала на сцені прапор України (відео)

На прапорі було написано "Спасибі за твою силу"

Популярна американська співачка та володарка Греммі Біллі Айліш, яка минулого року випустила черговий успішний альбом, виступила на концерті з українським прапором. Артистці його передала українська співачка Jerry Heil.

Відео на своїй сторінці в Instagram опублікувала Jerry Heil. Українка доповнила його постом з подякою, зазначивши, наскільки важлива така підтримка України.

"Мені вдалося дати прапор Біллі Айліш. Друзі, дякую за те, що підтримуєте Україну і дозволяєте світові почути і побачити нас знову", — подякувала Джеррі.

На прапорі українська співачка написала "Спасибі за твою силу". Співачці довелося пробиратися до сцени через натовп фанатів, щоб передати Біллі український прапор.

"Звичайно, ніхто не горів бажанням поступатися місцем. Мені довелося говорити, що я з місією і повинна передати їй прапор. І так кожній людині, яка стояла переді мною на шляху до сцени", — зазначила Jerry Heil. Після того, як Біллі взяла прапор, вона заспівала пісню "Happier Than Ever".

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