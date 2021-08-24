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Біллі Айлиш підстриглася: "Як у мами" (фото, відео)

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Біллі Айлиш підстриглася: "Як у мами" (фото, відео) Новина оновлена 24 серпня 2021, 21:57
Біллі Айлиш і Меггі Берд

19-річна співачка стала схожою на свою маму, актрису Меггі Берд.

Відома співачка Біллі Айлиш останнім часом зачастила зі зміною зачіски. Вперше 19-річна виконавиця кардинально змінила імідж, перефарбувавшись в блондинку, в березні 2021 року.

Цього разу дівчина вирушила до перукаря, щоб зробити таку ж стрижку, яка була у її мами Меггі Берд в молодості.

"Як у мами", — підписала архівне фото матері співачка.

Додамо, що мама Біллі, як і її брата, композитора і музичного продюсера Фіннеас Берда О’Коннелла, є відомою актрисою. Вона знімалася в таких теле- і кінопроектах, як "Закон Лос-Анджелеса", "Крутий Уокер", "Кістки", "Секретні матеріали", "Клієнт завжди мертвий".

Меггі Берд
Меггі Берд
Біллі Айлиш
Біллі Айлиш
Меггі Берд
Меггі Берд

Варто відзначити, що зміна стилю, яка сталася у співачки цієї весни, не сподобалася деяким шанувальникам її творчості. Так, ними було відзначено, що Біллі дуже скидається на російську співачку Ірину Алегрову.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 30 липня Біллі Айлиш випустила свій новий музичний альбом під назвою Happier Than Ever ("Щасливіше, ніж будь-коли").

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