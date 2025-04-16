Радісні і в вишиванках: як би готувалися до Великодня в Україні зірки Голлівуду

Зірки б точно занурилися в українські традиції Страсного тижня

Ми звикли бачити зірок Голлівуду у розкішних дизайнерських сукнях, брендових костюмах, на червоних доріжках чи на сценах церемоній вручення премій. Але що, якби Роберт Дауні-молодший, Марго Роббі, Джейсон Стейтем чи Анджеліна Джолі готувалися до українського Великодня? І не десь у Лос-Анджелесі, а скажімо, в Житомирі чи на Львівщині?

"Телеграф" за допомогою ШІ вирішив уявити, як би зірки Голлівуду готувалися до Великодня в Україні. Вони б точно не змогли пройти повз нашого Страсного тижня.

Лише уявіть: Бенедикт Камбербетч миє вікна у Чистий четвер десь у селі під Житомиром, бо дотримується українських традицій. Або ж Анджеліна Джолі купила гумові рукавиці і склоочисник в "Епіцентрі" і знайшла в інтернеті лайфхаки "як помити вікна за 15 хвилин".

Анджеліна Джолі. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Кіану Рівз. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Том Круз. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

"Аквамен" Джейсон Момоа довів би вікна до блиску за допомогою щітки, яку придбав у тому ж "Епіцентрі". Енн Хетевей у простій сорочці, із зібраним волоссям та зі звичайною губкою у руках та під пісні "Квітки Цісик" радісно миє вікна десь у хатинці в Київській області.

Джейсон Момоа. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Енн Хеттевей. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Бенедикт Камбербетч. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Українці ознайомили б зірок Голлівуду з українськими великодніми традиціями. Вони б дізналися, що миття вікон та очищення простору — це не тільки прибирання. Це очищення душі, думок і простору.

Джулія Робертс. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Роберт Дауні-молодший. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Вілл Сміт. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Джейсон Стейтем. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

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