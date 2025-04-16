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Радостные и в вышиванках: как бы готовились к Пасхе в Украине звезды Голливуда

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Звезды Голливуда очищали бы пространство в Чистый четверг Страстной недели Новость обновлена 16 апреля 2025, 20:31
Звезды Голливуда очищали бы пространство в Чистый четверг Страстной недели. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Звезды бы точно погрузились в украинские традиции Страстной недели

Мы привыкли видеть звезд Голливуда в роскошных дизайнерских платьях, брендовых костюмах, на красных дорожках или на сценах церемоний вручения премий. Но что если бы Роберт Дауни-младший, Марго Робби, Джейсон Стейтем или Анджелина Джоли готовились к украинской Пасхе? И не где-нибудь в Лос-Анджелесе, а скажем, в Житомире или на Львовщине?

"Телеграф" с помощью ИИ решил вообразить, как бы звезды Голливуда готовились к Пасхе в Украине. Они бы точно не смогли пройти мимо нашей Страстной недели.

Только представьте: Бенедикт Камбербетч моет окна в Чистый четверг где-то в селе под Житомиром, потому что придерживается украинских традиций. Или же Анджелина Джоли купила резиновые перчатки и стеклоочиститель в "Эпицентре" и нашла в интернете лайфхаки "как помыть окна за 15 минут".

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф
Киану Ривз
Киану Ривз. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф
Том Круз
Том Круз. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

"Аквамен" Джейсон Момоа довел бы окна до блеска с помощью щетки, приобретенной в том же "Эпицентре". Энн Хэтэуэй в простой рубашке, с собранными волосами и с обычной губкой в руках и под песни "Цветы Цисык" радостно моет окна где-то в избушке в Киевской области.

Бенедикт Камбэрбетч
Бенедикт Камбэрбетч. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф
Энн Хэттевэй
Энн Хэттевэй. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф
Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Украинцы ознакомили бы звезд Голливуда с украинскими пасхальными традициями. Они бы узнали, что мытье окон и очистка пространства – это не только уборка. Это очищение души, мыслей и пространства.

Джулия Робертс
Джулия Робертс. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф
Вилл Смит
Вилл Смит. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф
Джейсон Стейтем
Джейсон Стейтем. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Ранее "Телеграф" рассказывал, как бы выглядела Леся Украинка, если бы жила в наше время. Ее слово могло быть оружием, а творчество – манифестом свободы.

Теги:
#Джейсон Момоа #Бенедикт Камбербэтч #Роберт Дауни младший #Энни Хэтэуэй #Джейсон Стейтем