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Билли Айлиш представила новый альбом Happier Than Ever: где послушать и скачать песни онлайн

Билли Айлиш представила новый альбом Happier Than Ever: где послушать и скачать песни онлайн
09:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram BILLIE EILISH

19-летняя американская певица Билли Айлиш, которая недавно покорила фанов стильным образом в ярком корсете, в пятницу, 30 июля, выпустила свой второй студийный альбом под названием Happier Than Ever ("Счастливее, чем когда-либо"). Ранее артистка сообщала, что это очень личный, трогательный альбом с треками о травмах, потерях и несчастной любви.

Новая пластинка Билли состоит из 16 композиций: Getting Older, I Didn't Change My Number, Billie Bossa Nova, my future, Oxytocin, GOLDWING, Lost Cause, Halley's Comet, Not My Responsibility, OverHeated, Everybody Dies, Your Power, NDA, Therefore I Am, Happier Than Ever, Male Fantasy. Альбом уже доступен на всех стриминговых площадках, и каждый желающий может его прослушать.

Также вы можете прослушать все песни из альбома Happier Than Ever Билли Айлиш у нас на сайте - смотрите ниже.

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Напомним, что до выхода пластинки певица кардинально сменила имидж и стала блондинкой. Новый стиль не очень понравился некоторым ее поклонникам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на днях российская певица Земфира неожиданно для всех выпустила новый мини-альбом "Ах", включающий в себя только четыре псни.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 179

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Музыка, Песни, Альбомы, Билли Айлиш.
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