Билли Айлиш отказалась от образа "скромницы": горячие фото певицы

Популярная американская певица, 19-летняя Билли Айлиш, которую ранее раскритиковали за новый имидж, не перестает удивлять. Если раньше девушка всегда носила мешковатую одежду оверсайз, то сейчас Билли во всю демонстрирует все, чем ее наградила природа.

На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала серию откровенных снимков в разноцветном корсете, который отлично подчеркнул пышный бюст Айлиш. Из-под корсета виднелся светлый кружевной бюстгальтер.

Стоит отметить, что позируя, Билли специально выпячивала грудь и выбирала такие ракурсы и позы, чтобы она казалась еще больше.

"Да, я знаю", – подписала фото 19-летняя звезда, видимо уже отвечая на шокированные комментарии своих фанов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Ранее, "Телеграф" писал, что Билли Айлиш снялась в гламурном корсете для обложки британского Vogue.