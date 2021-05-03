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Такой Билли Айлиш вы не видели никогда: певица снялась в роскошной фотосессии Vogue

Такой Билли Айлиш вы не видели никогда: певица снялась в роскошной фотосессии Vogue
Обновлено 08:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram BILLIE EILISH

Американская исполнительница Билли Айлиш, которая недавно получила критику за новый имидж, неожиданно для всех снялась в гламурной фотосессии британского Vogue.

Певица разместила на своей странице в соцсети Инстаграм снимки в одежде, которая идет вразрез с ее обычным мешковатым стилем. На них девушка позирует в корсете, роскошном нижнем белье и чулках.

 
 
 
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"Мне нравятся эти фотографии, и мне понравилось участвовать в этой фотосессии. Делай все, что хочешь, когда хочешь. К черту все остальное", - написала в одном из постов Билли.

 
 
 
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19-летняя Айлиш, уже добившаяся ошеломительного успеха в музыке, перекрасилась в блондинку в марте этого года.

Напомним, что недавно экс-участник группы "Корни" Алексей Кабанов раскритиковал лишние килограммы певицы, после чего сам стал объектом для шуток.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Vogue, Фотосессии, Билли Айлиш.
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