Записали все с одного дубля: Билли Айлиш показала бэкстейдж нового клипа на ночной трассе (видео)

В пятницу, 9 июля, молодая американская певица Билли Айлиш, которая в марте сменила имидж и перекрасилась в блондинку, презентовала свой новый провокационный клип на песню NDA.

Ролик появился на официальном YouTube-канале 19-летней исполнительницы и собрал около 6 миллионов просмотров за сутки, что для Билли большая редкость, ведь обычно ее работы набирают намного больше просмотров всего через пару часов после премьеры.

По сюжету, певица бредет по шоссе в то время, как мимо нее пролетают настоящие машины. Все это происходит в темноте, из-за чего риск травмироваться для Айлиш был значительно высок.

Срежиссировала клип сама артистка.

То, как снимали музыкальное видео, Билли поделилась на своей официальной странице в Инстаграме.

"Надеюсь, вам понравилось (также, пожалуйста, наслаждайтесь пятым слайдом, в котором моя мама и команда сходят с ума от страха)", - написала певица.

View this post on Instagram A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish)

Напомним, что в начале июня Билли представила клип на песню Lost Cause, которая вместе с треком NDA войдет в предстоящий альбом под названием Happier Than Ever. Выход пластинки запланирован на 30 июля.