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Записали все с одного дубля: Билли Айлиш показала бэкстейдж нового клипа на ночной трассе (видео)

Записали все с одного дубля: Билли Айлиш показала бэкстейдж нового клипа на ночной трассе (видео)
Обновлено 09:30 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

В пятницу, 9 июля, молодая американская певица Билли Айлиш, которая в марте сменила имидж и перекрасилась в блондинку, презентовала свой новый провокационный клип на песню NDA.

Ролик появился на официальном YouTube-канале 19-летней исполнительницы и собрал около 6 миллионов просмотров за сутки, что для Билли большая редкость, ведь обычно ее работы набирают намного больше просмотров всего через пару часов после премьеры.

По сюжету, певица бредет по шоссе в то время, как мимо нее пролетают настоящие машины. Все это происходит в темноте, из-за чего риск травмироваться для Айлиш был значительно высок.

Срежиссировала клип сама артистка.

То, как снимали музыкальное видео, Билли поделилась на своей официальной странице в Инстаграме.

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"Надеюсь, вам понравилось (также, пожалуйста, наслаждайтесь пятым слайдом, в котором моя мама и команда сходят с ума от страха)", - написала певица.

 
 
 
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A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish)

Напомним, что в начале июня Билли представила клип на песню Lost Cause, которая вместе с треком NDA войдет в предстоящий альбом под названием Happier Than Ever. Выход пластинки запланирован на 30 июля.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 295

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Клипы, Бэкстейдж, Билли Айлиш, NDA.
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