Поцелуи с девушками и откровенные танцы: Билли Айлиш презентовала новый клип (видео)

Популярная американская певица Билли Айлиш презентовала новую видеоработу на одну из песен из своего нового альбома "Happier Than Ever" - "Lost Cause". Премьера состоялась на ютуб-канале артистки.

Уже по традиции, певица сама срежиссировала свой новый клип.

Стоит отметить, что новый ролик не похож на остальные клипы Айлиш. В клипе артистка появилась не в мешковатой одежде, как обычно, а в шортах и майке с декольте, которая продемонстрировала ее пышную грудь.

Билли составили компанию несколько девушек, с которыми артистка развлекается на вечеринке. Они танцуют, играют в игры, едят чипсы и распыляют друг на друга серпантин из баллончиков.

В комментариях под видео поклонники восхищаются новой песней и смелостью своей любимицы показать свое тело.

