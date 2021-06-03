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Поцелуи с девушками и откровенные танцы: Билли Айлиш презентовала новый клип (видео)

Поцелуи с девушками и откровенные танцы: Билли Айлиш презентовала новый клип (видео)
Обновлено 13:38 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Популярная американская певица Билли Айлиш презентовала новую видеоработу на одну из песен из своего нового альбома "Happier Than Ever" - "Lost Cause". Премьера состоялась на ютуб-канале артистки.

Уже по традиции, певица сама срежиссировала свой новый клип. 

Стоит отметить, что новый ролик не похож на остальные клипы Айлиш. В клипе артистка появилась не в мешковатой одежде, как обычно, а в шортах и майке с декольте, которая продемонстрировала ее пышную грудь.

Билли составили компанию несколько девушек, с которыми артистка развлекается на вечеринке. Они танцуют, играют в игры, едят чипсы и распыляют друг на друга серпантин из баллончиков.

В комментариях под видео поклонники восхищаются новой песней и смелостью своей любимицы показать свое тело.

Ранее, "Телеграф" писал, что Билли Айлиш снялась в роскошной фотосессии Vogue, на котором предстала в гламурном корсете.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Музыка, Клип, Песня, Билли Айлиш.
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