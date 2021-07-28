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Земфира неожиданно выпустила новый мини-альбом "Ах"

Земфира неожиданно выпустила новый мини-альбом "Ах"
Обновлено 22:33 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Певица Земфира, из-за якобы концерта которой в Украине недавно переполошилась сеть, ошарашила своих поклонников новостью о выходе нового альбома. О событии она объявила у себя в Instagram.

Мини-альбом называется кратко – "Ах". В него вошли четыре песни: "Ах", "Почта", "Мелодрама" и "Гудбай". Причем первые три песни опубликованы впервые. До релиза альбома слушатели имели возможность ознакомиться только с песней "Гудбай".

Каких-либо анонсов о презентации альбома певица и ее окружение не делали, поэтому аудитория Земфиры отреагировала на новость бурно и радостно. В комментариях поклонники не сдерживали эмоций: "Подарок", "Ну ничего себе, так выпускать музыку может только Земфира", "Что такое вообще происходит!! Что за счастье невероятное!!".

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Земфира (@zemfiralive)

 

Релиз доступен в Apple Music, Spotify и на других стриминговых платформах.

Напомним, в феврале 44-летняя российская рок-исполнительница Земфира порадовала своих фанатов новым альбомом, который получил название "Бордерлайн". Релиз стал первой полноформатной работы артистки за последние восемь лет. С 2013 года у Земфиры был длительный перерыв.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Земфира, Новый альбом, Ах.
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