В сети переполошились из-за концерта Земфиры в Украине: что планируется в Одессе 25 августа на самом деле

В 2016 году на концерте в Вильнюсе российская певица Земфира с матом попросила фанатов из Украины убрать сине-желтый флаг: "Я - житель России. Мы находимся в Литве. Я прошу, я прошу вас, я прошу вас, бл*дь". После этого инцидента певица настроила против себя многих украинских поклонников, ведь ранее она активно поддерживала страну.

Поэтому наши граждане очень удивились, увидев в Одессе висящий плакат с изображением Земфиры. Фото плаката опубликовали на странице Twitter "помилка революції Кобра". Люди подумали, что россиянка осмелилась выступить на украинской земле, но все оказалось совсем не так.

Как оказалось, 25 августа в Одесской областной филармонии состоится симфонический оркестр, в который войдут некоторые песенные материалы Земфиры.

"Симфонический оркестр под управлением Александра Госачинского сделал не просто "музыку без слов", а полноценное новое прочтение гениальных произведений пожалуй самой главной звёзды русскоязычной музыки.

Причём в концерт войдут версии и из совсем нового материала Земфиры. Что конечно не может не порадовать истинных фанатов", - так анонсируют концерт на сайте Concert.ua.

Напомним, что в июле 2015 года, когда прошло более года после аннексии Крыма и начала АТО, на фестивале в Грузии Tbilisi Open Air 2015 Земфира подняла над головой флаг Украины. А после скандальной ситуации в Вильнюсе певица была внесена в базу "Миротворец" за "отрицание российской агрессии" и "манипуляции общественно значимой информацией".

В том же году стало известно, что Минкульт Украине не будет вносить российскую исполнительницу в так называемый "черный список".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2021 году Земфира выпустила свой новый альбом "Бордерлайн", который очень понравился некоторым украинским слушателям. На этот счет высказался журналист Алексей Бондаренко, который очертил причины, по которым наши граждане до сих пор с упоением слушают Земфиру спустя 7 лет российской агрессии.