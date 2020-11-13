Билли Айлиш после рекорда на YouTube представила новый клип (Видео)

Популярная американская исполнительница Билли Айлиш, клип которой собрал более миллиарда просмотров на YouTube, представила 13 ноября новое музыкальное видео на песню Therefore I am.

Интересно, что клип певица срежиссировала сама.

В нем девушка гуляет в пустом торговом центре, ворует пончики с кафешки, танцует и поет. Съемки проходили во временно закрытого ТЦ Glendale Galleria.

За последние 20 часов видео Therefore I am собрал более 10 млн просмотров на официальном YouTube-канале 18-летней Айлиш.

Добавим, что певица впервые исполнит сингл перед публикой на церемонии вручения премии American Music Awards, которая пройдет 22 ноября этого года.

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