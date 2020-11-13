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"Тайна Чарголоса": KAZKA показала трейлер своего мультсериала (Видео)

"Тайна Чарголоса": KAZKA показала трейлер своего мультсериала (Видео)
Обновлено 10:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram Kazka.band

Украинская группа KAZKA, которая недавно представила новый клип, снятый в Чернобыле, выпустила первый трейлер своего анимационного фильма под названием "Тайна Чарголоса".

Солистка группы, Александра Зарицкая, отожествляет себя с главной героиней анимации, говоря, что она очень похожа на нее: "Она тоже пухленькая, тоже такая симпатичная девочка, и тоже встревает в некоторые происшествия".

KAZKA также рассекретила свою коллаборацию с музыкантом ALEKSEEV.

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Первую серию мультсериала можно будет увидеть на официальном YouTube-канале группы. Дату выхода пока не объявляют.

Ранее "Телеграф" писал, что американская певица Билли Айлиш установила рекорд на видеохостинге YouTube.

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Все по теме:

Алексеев, KAZKA, Александра Зарицкая, Тайна Чарголоса.

Автор:

Телеграф
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