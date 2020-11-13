"Тайна Чарголоса": KAZKA показала трейлер своего мультсериала (Видео)

Украинская группа KAZKA, которая недавно представила новый клип, снятый в Чернобыле, выпустила первый трейлер своего анимационного фильма под названием "Тайна Чарголоса".

Солистка группы, Александра Зарицкая, отожествляет себя с главной героиней анимации, говоря, что она очень похожа на нее: "Она тоже пухленькая, тоже такая симпатичная девочка, и тоже встревает в некоторые происшествия".

KAZKA также рассекретила свою коллаборацию с музыкантом ALEKSEEV.

Первую серию мультсериала можно будет увидеть на официальном YouTube-канале группы. Дату выхода пока не объявляют.

Ранее "Телеграф" писал, что американская певица Билли Айлиш установила рекорд на видеохостинге YouTube.