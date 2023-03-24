Джим Керри рисует, а Стив Фрай поддерживает фанатов. Как знаменитые актеры и режиссеры борются с депрессией

До 70% страдающих депрессией совершают попытки суицида. Наши герои – не исключение

24 марта – Всемирный день борьбы с депрессией. Этой разновидностью психического заболевания (к слову, самой распространенной) страдает 5% жителей Земли. И хотя люди искусства занимают только пятую строчку в рейтинге профессий, чьи представители подвержены депрессии больше всего, о самоубийствах селебритис мы слышим чаще, чем о смертях сиделок, медиков, социальных работников или сотрудников ресторанов, которые наложили на себя руки, не в состоянии дальше бороться со своим недугом.

Депрессия убила не только сломанных жизнью, отчаявшихся людей, как кинорежиссер "новой волны" Жан Эсташ, лидер группы Joy Division Иен Кертис или комик Робин Уильямс. Но даже таких богатых и успешных плейбоев, как актер Хит Леджер и рок-певец Майкл Хатчинс. Кажется, от депрессии нет спасения. Тем ценнее опыт тех артистов, которые смогли ее преодолеть и рассказали другим, как это сделать.

Стивен Фрай

Актер и писатель рассказал о своем недуге в документальном кино

Уже в статусе популярного актера и писателя, 37-летний Стивен Фрай узнал свой диагноз: маниакально-депрессивный психоз. В 45 лет он решился рассказать о том, как вот уже тридцать лет страдает клинической депрессией – и как борется со своим биполярным расстройством, в документальном фильме "Безумная депрессия со Стивом Фраем".

Диагнозу предшествовала попытка самоубийства и бегство в Европу, после которого Стив Фрай впервые в жизни решил обратиться за врачебной помощью, чтобы понять, что с ним происходит.

"Депрессия, тревога и апатия так же реальны, как погода, и точно так же нам неподвластны. Но все это пройдет. Серьезно. Точно так же, как мы принимаем погоду, нужно принимать наши чувства, настроения, отношение к миру", – написал актер в письме своей поклоннице Кристал Нанн, которая также находилась в состоянии глубокой депрессии и обратилась к Стивену Фраю за помощью.

Через 10 лет Стивен Фрай вернулся к документальному проекту и снял продолжение.

Хаяо Миядзаки

Потеря друга погрузила японского сказочника в депрессию на 4 года

В 1998 году живая легенда японской анимации Хаяо Миядзаки теряет одного из лучших друзей – Есифуми Кондо, коллегу по анимационной студии Ghibli, с которым Миядзаки дружил еще с 1972 года. Художник и режиссер умер в возрасте 47 лет от расслоения аорты – по сути дела, от переутомления в процессе работы над полнометражным мультфильмом "Принцесса Мононоке".

Этот проект обошелся очень дорого всем сотрудникам Ghibli, в том числе Миядзаки, который чувствовал себя опустошенным напряженной работой. А после смерти друга он впал в тяжелую депрессию.

"Я уже четыре года находился в глубочайшей депрессии, не способный буквально ни на что. Я четыре года занимался лишь одним — убегал. Убегал от всего и вся, разве что руки на себя так и не наложил", – признавался мастер.

Миядзаки смог справиться с недугом, вернувшись к работе. Следующая работа студии Ghibli – "Унесенные призраками", стала одним из самых известных фильмов японского сказочника. Но поклонники отмечали печать депрессии на героях его более поздних фильмов, например, на персонажах "Бродячего замка".

Билл Мюррей

Несмотря ни на что, Билл Мюррей смотрит в будущее с оптимизмом

Меланхоличная внешность и печальный взгляд комика Билла Мюррея наводят на мысли о невеселом мировосприятии актера, но только в августе 2021 года он сознался, что страдал депрессией, которая едва не довела его до самоубийства.

На видео, которое опубликовал в Twitter сценарист и продюсер Тодд Спенс, Мюррей рассказал о том, что на суицидальные мысли его натолкнули проблемы с карьерой, которые он испытывал в конце 1970-х годов в Чикаго, перебиваясь случайными заработками. Одна из театральных репетиций с участие актера прошла настолько плохо, что Мюррей решил утопиться в озере Мичиган. Актер отправился в сторону озера, но по дороге случилось маленькое чудо, когда он поравнялся с Институтом искусств Чикаго.

Та самая картина, которая спасла жизнь Биллу Мюррею

"У входа была стойка, где посетители обычно оставляют пожертвования музею, и я прошел мимо нее, потому что был готов умереть и внутри был уже практически мертв. И тут я увидел картину, даже не знаю, кто написал ее, она называется "Песнь жаворонка", — рассказал Билл Мюррей.

Эту картину написал в 1885 году французский поэт и живописец натуралистической школы Жюль Адольф Бретон.

"Я подумал: вот есть девушка, у которой в этой жизни мало перспектив, но солнце все равно поднимается, и у нее появляется еще один шанс. Мне кажется, это дало мне ощущение того, что я тоже человек, которому прямо сейчас дали еще один шанс", — заключил актер.

Акира Куросава

Мэтра японского кино спасли от депрессии и забвения поклонники

Трудно поверить, но классика мирового кино Акиру Куросаву недолюбливали на родине. И хотя его фильм 1970 года "Под стук трамвайных колес" выдвинули от Японии на премию "Оскар", пресса не оставила на нем камня на камне, а сама лента провалилась в прокате.

Это усугубило депрессию, которой мастер страдал с конца 1960-х, и в декабре 1971-го режиссер, которому исполнился 61 год, пытается перерезать себе горло.

Режиссера спасли, но после этого двери всех японских студий для него оказались закрытыми, а от голливудского проекта, фильма "Тора! Тора! Тора!" режиссера не просто отстранили – но еще и обязали выплатить огромную неустойку. От депрессии и забвения Куросаву спасло предложение советских чиновников от кино поработать в СССР, где его работу высоко ценили. В результате экранизация произведений этнографа Владимира Арсеньева о его путешествии по Уссурийскому краю в сопровождении охотника по имени Дерсу Узала получила "Оскар" в 1975 году.

Это было началом возрождения великого мастера. Так, благодаря своим фанатам-продюсерам Фрэнсису Форду Копполе и Джорджу Лукасу (который вдохновлялся для своих "Звездных войн" фильмом Куросавы "Три негодяя в скрытой крепости") режиссер снял "Тень воина", за которую получил главный приз в Каннах-1980. Он поставил еще четыре фильма и скончался в 88 лет, успев закончить новый сценарий.

Джим Керри

Джим Керри ушел из кино, но нам осталась его улыбка

Билл Мюррей и Стивен Фрай – не единственные комики, страдавшие от депрессивных состояний. Депрессия, помноженная на ПТСР, еще в 1925 году стала причиной самоубийства одного из первых звездных актеров комедии Макса Линдера, воевавшего на Первой мировой. Не избежал депрессии и Джим Керри.

Проблемы начались задолго до того, как актер нашел смелость в них признаться в середине нулевых – он впал в депрессию после смерти родителей. В ноябре 1991 года умерла мать Джима — Кэтлин Керри, а в 1994 году скончался его отец Перси. Последовавшая череда неудачных браков и бракоразводных процессов только усугубили печальное состояние актера.

В одном из интервью Джим Керри отмечал иронию судьбы в том, что самые черные дни пришлись на время, когда он смог выйти за рамки комедии и реализовался как драматический артист, а его гонорары за роли взлетели до небес (в среднем, Керри получал по 20 млн долларов за фильм).

Он понял, что не может дальше справляться со своей болезнью самостоятельно после самоубийства в 2015 году его подруги Катрионы Уайт, в котором обвиняли актера. Пришлось обратиться к специалистам и принимать антидепрессанты, но без таблеток депрессия снова давала о себе знать. Вернуться к нормальной жизни Джим Керри смог, благодаря занятиям живописью, о чем рассказал в документальном фильме "Я вижу цвет".

Напомним, ранее мы писали о том, как борются с деменцией Брюс Уиллис и Джек Николсон.