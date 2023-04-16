Водія довелося вирізати з авто: у Києві сталася жахлива ДТП

Наразі чоловік перебуває у критичному стані, його передали медикам

Окрім вибуху гранати на Троєщині в Києві ввечері 15 квітня сталася ще одна неординарна події — у Святошинському районі водій за кермом Hyundai Sonata на швидкості влетів у стовп. Чоловіка довелося вирізати рятувальникам з понівеченої автівки.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Києві.

"Внаслідок аварії водій автомобіля "Hyundai Sonata" був затиснутий між сидінням і панеллю приладів. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували потерпілого з автомобіля", — говориться у повідомленні.

Потім потерпілого передали медикам швидкої допомоги.

За словами очевидців аварії, чоловік перебуває у критичному стані.

Раніше "Телеграф" писав про те, що футболіст італійського "Удінезе" Дестіні Удоджі вночі, 14 квітня, в місті Удіне врізався на своєму автомобілі в бар. На щастя, ніхто не постраждав.