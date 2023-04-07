Легковик зім’яло: у Києві водій тікав від поліції та потрапив у смертельну ДТП (фото)
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Водій легковика загинув на місці
У Києві на Берестейському проспекті сталася смертельна ДТП. Водій ВАЗа, намагаючись сховатися від поліції, влетів у BMW, що стояла перед блокпостом, на великій швидкості. У мережі з’явилися перші подробиці події та фотографії з місця автокатастрофи.
У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 7 квітня, неподалік станції метро Святошин. За попередньою інформацією, водій на Жигулі не зупинився на вимогу поліції та спробував втекти. Почалася гонитва.
У спробах відірватися від переслідування поліцейськими, чоловік все більше і більше набирав швидкість, доки не влетів у BMW, що стояла перед блокпостом.
Зазначається, що іномарку від удару відкинуло убік, а Жигулі отримали серйозні пошкодження — бічна частина машини водія була буквально вм’ята. Водій ВАЗу від травм загинув на місці.
Співробітники поліції встановлюють обставини цієї події.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний артист України Остап Ступка влаштував п’яну ДТП у Києві, внаслідок якої постраждала одна людина.