Легковик зім’яло: у Києві водій тікав від поліції та потрапив у смертельну ДТП (фото)

Водій легковика загинув на місці

У Києві на Берестейському проспекті сталася смертельна ДТП. Водій ВАЗа, намагаючись сховатися від поліції, влетів у BMW, що стояла перед блокпостом, на великій швидкості. У мережі з’явилися перші подробиці події та фотографії з місця автокатастрофи.

У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 7 квітня, неподалік станції метро Святошин. За попередньою інформацією, водій на Жигулі не зупинився на вимогу поліції та спробував втекти. Почалася гонитва.

У спробах відірватися від переслідування поліцейськими, чоловік все більше і більше набирав швидкість, доки не влетів у BMW, що стояла перед блокпостом.

Фото — Київ Зараз/ Telegram

Зазначається, що іномарку від удару відкинуло убік, а Жигулі отримали серйозні пошкодження — бічна частина машини водія була буквально вм’ята. Водій ВАЗу від травм загинув на місці.

Фото — Київ Зараз/ Telegram

Співробітники поліції встановлюють обставини цієї події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний артист України Остап Ступка влаштував п’яну ДТП у Києві, внаслідок якої постраждала одна людина.