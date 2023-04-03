Масова ДТП під Києвом: розбиті автобус та 9 машин (фото)

Рух в бік Києва ускладнено

Одразу десять машин зіткнулися поблизу села Капітанівка Київської області. Серед учасників зіткнення — дев'ять легковиків та автобус.

Про це повідомляє керівник ГУ Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов. Встановлено, що по Житомирській трасі (дорога Київ — Чоп) зранку, близько о пів на восьму машини їхали в бік Києва. Водії в середній смузі зупинилися для надання переваги, в лівій смузі — пригальмували, як вдалося з'ясувати правоохоронцям. Водієві автобуса "Setra" не вдалося зреагувати з відповідною швидкістю і він врізався в авто попереду.

Ушкоджень зазнали не тільки автомобілі. До медиків на місці звернулись двоє осіб — водій авто "Mitsubishi" та водійка "BMW". У поліції повідомляють, що ще до 10 осіб отримали синці та забої. На місці працюють слідчі та медики.

Постраждали одразу кілька автівок

Машини розкидало дорогою

Рух регулюють патрульні. Повідомляється про ускладнення руху та затор в бік Києва.

Приблизне місце ДТП на карті

Раніше "Телеграф" розповідав про аварію на Київщині в якій через зіткнення зайнялися дві машини. Напередодні також сталася ДТП на Хмельниччині, де автобус міжнародного сполучення з'їхав в кювет.