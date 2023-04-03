Масова ДТП під Києвом: розбиті автобус та 9 машин (фото)
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Рух в бік Києва ускладнено
Одразу десять машин зіткнулися поблизу села Капітанівка Київської області. Серед учасників зіткнення — дев'ять легковиків та автобус.
Про це повідомляє керівник ГУ Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов. Встановлено, що по Житомирській трасі (дорога Київ — Чоп) зранку, близько о пів на восьму машини їхали в бік Києва. Водії в середній смузі зупинилися для надання переваги, в лівій смузі — пригальмували, як вдалося з'ясувати правоохоронцям. Водієві автобуса "Setra" не вдалося зреагувати з відповідною швидкістю і він врізався в авто попереду.
Ушкоджень зазнали не тільки автомобілі. До медиків на місці звернулись двоє осіб — водій авто "Mitsubishi" та водійка "BMW". У поліції повідомляють, що ще до 10 осіб отримали синці та забої. На місці працюють слідчі та медики.
Рух регулюють патрульні. Повідомляється про ускладнення руху та затор в бік Києва.
Раніше "Телеграф" розповідав про аварію на Київщині в якій через зіткнення зайнялися дві машини. Напередодні також сталася ДТП на Хмельниччині, де автобус міжнародного сполучення з'їхав в кювет.