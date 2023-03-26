ДТП на Київщині: при лобовому зіткненні двох авто постраждала дитина

Відразу після зіткнення машин почалася масштабна пожежа

Вечір суботи, 25 березня, виявився не зовсім добрим для жителів Київщини: в Іванівській громаді сталася дорожню-транспортна подія, під час якої згоріли дві машини.

Про це повідомили в поліції Київської області.

"У результаті зіткнення автівок "Volkswagen" та "Daewoo Lanos" тілесні ушкодження отримав неповнолітній, — говориться в повідомленні правоохоронців.

Автомобілі від зіткнення спалахнули.

Один із пасажирів був травмований – це 11-річний хлопчик.

Інших учасників події оглядають медики.

На місці події працюють слідчі Вишгородського управління поліції Київщини, ДСНС та медики.

Також минулого вечора сталася ДТП у Білій Церкві – там на пішохідному переході постраждала дівчина.

"Водій авто Ford допустив наїзд на 25-річну жительку Запоріжжя, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу. Дівчину госпіталізували до лікарні", — уточнюють в поліції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Польщі зіткнулися два мікроавтобуси, в яких перебували українці. Внаслідок аварії п'ятьох пасажирів госпіталізували.