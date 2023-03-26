ДТП в Киевской области: при лобовом столкновении двух авто пострадал ребенок
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Сразу после столкновения машин начался масштабный пожар
Вечер субботы, 25 марта, оказался не совсем добрым для жителей Киевщины: в Ивановской общине произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого сгорели две машины.
Об этом сообщили в полиции в Киевской области.
"В результате столкновения автомобилей Volkswagen и Daewoo Lanos телесные повреждения получил ребенок", — говорится в сообщении правоохранителей.
Автомобили от столкновения вспыхнули.
Один из пассажиров был травмирован – это 11-летний мальчик.
Остальных участников происшествия осматривают медики.
На месте происшествия работают следователи Вышгородского управления полиции Киевской области, ГСЧС и медики.
Также в прошлый вечер произошло ДТП в Белой Церкви – там на пешеходном переходе пострадала девушка.
"Водитель авто Ford допустил наезд на 25-летнюю жительницу Запорожья, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Девушку госпитализировали в больницу ", — уточняют в полиции.
Напомним, ранее стало известно, что в Польше столкнулись два микроавтобуса, в которых находились украинцы. В результате аварии пятерых пассажиров госпитализировали.