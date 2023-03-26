ДТП в Киевской области: при лобовом столкновении двух авто пострадал ребенок

Сразу после столкновения машин начался масштабный пожар

Вечер субботы, 25 марта, оказался не совсем добрым для жителей Киевщины: в Ивановской общине произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого сгорели две машины.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

"В результате столкновения автомобилей Volkswagen и Daewoo Lanos телесные повреждения получил ребенок", — говорится в сообщении правоохранителей.

Автомобили от столкновения вспыхнули.

Один из пассажиров был травмирован – это 11-летний мальчик.

Остальных участников происшествия осматривают медики.

На месте происшествия работают следователи Вышгородского управления полиции Киевской области, ГСЧС и медики.

Также в прошлый вечер произошло ДТП в Белой Церкви – там на пешеходном переходе пострадала девушка.

"Водитель авто Ford допустил наезд на 25-летнюю жительницу Запорожья, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Девушку госпитализировали в больницу ", — уточняют в полиции.

Напомним, ранее стало известно, что в Польше столкнулись два микроавтобуса, в которых находились украинцы. В результате аварии пятерых пассажиров госпитализировали.