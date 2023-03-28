Автобус "Варшава-Одеса" перекинувся на Хмельниччині, є постраждалі (фото)

Точну кількість постраждалих повідомлять пізніше

В Україні сталася чергова серйозна ДТП за участю пасажирського автобуса. Рейсовий автобус "Варшава-Одеса" з’їхав у кювет на трасі Хмельницької області.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Як стало відомо, інцидент стався 28 березня у Волочиському районі. Згідно з попередніми даними, водій автобуса "Неоплан", який рухався маршрутом "Варшава-Одеса" не впорався з керуванням і вилетів у кювет.

Опинившись на узбіччі, транспортний засіб, у якому перебувало 25 пасажирів (серед яких 2 дітей), перекинувся. На місце події поспішили медики та правоохоронці.

Повідомляється, що внаслідок ДТП є постраждалі, проте точна їх кількість поки не розкривається.

"Загальна кількість травмованих буде відома дещо пізніше. На місці продовжують роботу працівники екстрених служб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою на трасі Київ — Чоп. Внаслідок аварії є загиблі та травмовані.

"Телеграф" також повідомляв про страшну ДТП під Одесою, там автобус протаранив фуру, були жертви.