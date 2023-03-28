Автобус "Варшава — Одесса" перевернулся в Хмельницкой области, есть пострадавшие (фото)

Точное количество пострадавших сообщат позже

В Украине произошло очередное серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. Рейсовый автобус "Варшава — Одесса" съехал в кювет на трассе в Хмельницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как стало известно, инцидент произошел 28 марта в Волочисском районе. Согласно предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан", который следовал по маршруту "Варшава — Одесса" не справился с управлением и вылетел в кювет.

Оказавшись на обочине, транспортное средство, в котором находилось 25 пассажиров (среди которых двое детей), перевернулось. На место происшествия поспешили медики и правоохранители.

Сообщается, что в результате ДТП есть пострадавшие, однако точное их количество пока не раскрывается.

"Общее количество травмированных будет известно несколько позже. На месте продолжают работу работники экстренных служб", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на трассе Киев — Чоп. В результате аварии были погибшие и травмированные.

"Телеграф" также сообщал о страшном ДТП под Одессой, где автобус протаранил фуру, были жертвы.