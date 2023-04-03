Массовое ДТП под Киевом: разбиты автобус и 9 машин, фото

Движение в сторону Киева затруднено

Сразу десять машин столкнулись у села Капитановка Киевской области. Среди участников столкновения – девять легковушек и автобус.

Об этом сообщает руководитель ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небитов. Установлено, что по Житомирской трассе (дорога Киев — Чоп) утром, около половины восьмого машины ехали в сторону Киева. Водители в средней полосе остановились для дачи приоритета другим авто, в левой полосе — притормозили, как удалось выяснить правоохранителям. Водителю автобуса "Setra" не удалось среагировать с соответствующей скоростью и он врезался в авто впереди.

Повреждения получили не только автомобили. К медикам на месте обратились два человека — водитель авто "Mitsubishi" и женщина-водитель "BMW". В полиции сообщают, что еще до 10 человек получили синяки и ушибы. На месте работают следователи и медики.

Пострадали сразу несколько автомобилей

Машины разбросало по дороге

Движение регулируют патрульные. Сообщается об усложнении движения и пробке в сторону Киева.

Приблизительное место ДТП на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал об аварии на Киевщине, в которой из-за столкновения занялись две машины. Накануне также произошло ДТП в Хмельнитчине, где автобус международного сообщения съехал в кювет.