Легковушку смяло: в Киеве водитель убегал от полиции и попал в смертельное ДТП (фото)

Водитель легковушки погиб на месте

В Киеве на Берестейском проспекте произошло смертельное ДТП. Водитель ВАЗа, пытаясь скрыться от полиции, влетел в стоящую перед блокпостом BMW на большой скорости. В сети появились первые подробности происшествия и фотографии с места автокатастрофы.

В местных Telegram-каналах сообщают, что дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 7 апреля, недалеко от станции метро Святошино. По предварительной информации, водитель на Жигули не остановился по требованию полиции и попытался скрыться. Началась погоня.

В попытках оторваться от преследования полицейскими, мужчина все больше и больше набирал скорость, пока не влетел в BMW, которая стояла перед блокпостом.

Фото - Киев Сейчас/ Telegram

Отмечается, что иномарку от удара отбросило в сторону, а Жигули получили серьезные повреждения — боковая часть машины со стороны водителя была буквально вмята. Водитель ВАЗа от полученных травм погиб на месте.

Фото - Киев Сейчас/ Telegram

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства этого происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный артист Украины Остап Ступка устроил пьяное ДТП в Киеве, в результате которого пострадал один человек.