"Автобус за три дні?": в окупованому Севастополі сталася курйозна ДТП з "ядеркою" (фото)

Попередньо у ДТП обійшлося без постраждалих

У тимчасово окупованому місті Севастополь у Криму сталася ДТП з легковим автомобілем "Волга", на даху якої була імпровізована ракета з написом "На Вашингтон". Однак до Штатів черговий російський "аналоговнєт" не долетів, здолати він зміг лише автобус.

Відповідне фото у своєму Telegram-каналі розмістив український волонтер, громадський діяч та блогер Сергій Стерненко.

"У тимчасово окупованому Севастополі росіяни вдарили ядерною зброєю по автобусу", — написав він в описі під фото.

За інформацією російських ЗМІ, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На фото видно, що легковик з "ракетою" отримав лише механічні пошкодження.

Севастополь на карті

Звичайно ж, користувачі мережі не змогли залишити без уваги таку саморобку. Деякі, до речі, наголосили на "грамотності" росіян, які не змогли правильно написати улюблену фразу пропагандиста володимира соловйова "по центру прийняття рішень".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни насмішили українців своєю новою "чудо-зброєю", аналогів якій, зрозуміло, немає. Однак вселити жах ця техніка зі зрозумілих причин не змогла, а ось сміх у соціальних мережах викликала у багатьох.