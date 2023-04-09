"Автобус за три дня?": в оккупированном Севастополе произошло курьезное ДТП с "ядеркой" (фото)

Предварительно в ДТП обошлось без пострадавших

Во временно оккупированном городе Севастополь в Крыму произошло ДТП с легковым автомобилем "Волга" на крыше которой была импровизированная ракета с надписью "На Вашингтон". Однако до Штатов очередной российский "аналоговнет" не долетел, одолеть он смог лишь автобус.

Соответствующее фото в своем Telegram-канале разместил украинский волонтер, общественный деятель и блогер Сергей Стерненко.

"Во временно оккупированном Севастополе россияне ударили ядерным оружием по автобусу", — написал он в описании под фото.

По информации российских СМИ, в результате ДТП никто не пострадал. На фото видно, что легковушка с "ракетой" получила лишь механические повреждения.

Севастополь на карте

Конечно же, пользователи сети не смогли оставить без внимания такую "самоделку". Некоторые, к слову, отметили "грамотность" россиян, которые не смогли правильно написать любимую фразу пропагандиста владимира соловьева "по центру принятия решений".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне насмешили украинцев своим новым "чудо-оружием", аналогов которому, разумеется, нет. Однако вселить ужас эта техника по понятным причинам не смогла, а вот смех в социальных сетях вызвала у многих.