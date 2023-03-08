"А оно плавает?": россияне насмешили украинцев своим новым чудо-оружием (видео)

Бронепоезд не смог внушить ужаса в украинцев

Россияне продолжают переть в Украину свой металлолом, который они почему-то называю "аналогов нет". Очередное "вундерваффе" прямиком из прошлого века привлекли к так называемой "спецоперации". Им является z-бронепоезд.

Впрочем, данная техника не смогла внушить ужаса в украинцев и даже более, она даже не вселила уверенность в самих россиян. Проще говоря, воинов рельс и шпал подняли на смех.

Многие задались вопросом, сколько такое чудо техники сможет просуществовать на поле боя, другие отмечали то, насколько россияне застряли в прошлом и до сих пор воюют по заветам Ленина, который сам любил рассекать на такой технике. Вот только было это сто лет назад.

Сами россияне в своих пропагандистских материалах называют это — "бронепоезд транспормер". Во что он трансформируется не понятно, но журналисты пытаются убедить своих зрителей, что эта груда железа "способна отразить любую цель".

Сообщается, что бронепоезд на войне в Украине выполняет сразу несколько функций — сопровождение эшелонов и грузов, а также разведка и разминирование.

"В случае нападения с воздуха противника встретят огнем из зениток 2-ЗУ-23, а на земле ему дадут отпор БМП, которые находятся на специальных платформах. В случае тревоги их отцепят от состава и боевые машины вступят в бой, спустившись по аппарелям", — нахваливают свою технику пропагандисты.

Пока непонятно на сколько такой техники хватит в реальном бою, но украинские партизаны начали "кошмарить" это чудо еще весной 2022 года. Тогда его замечали впервые.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне опозорились со своим новым беспилотником. Как оказалось, российский концерн сделал дрон из китайских запчастей, назвав его собственной разработкой.