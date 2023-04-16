Водителя пришлось вырезать из авто: в Киеве произошло ужасное ДТП

Пока мужчина находится в критическом состоянии, его передали медикам.

Кроме взрыва гранаты на Троещине в Киеве вечером 15 апреля произошло еще одно неординарное событие — в Святошинском районе водитель за рулем Hyundai Sonata на скорости влетел в столб. Мужчину пришлось вырезать спасателям из покареженного автомобиля.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

"В результате аварии водитель автомобиля "Hyundai Sonata" был зажат между сиденьем и приборной панелью. Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего из автомобиля", — сказано в сообщении.

Затем потерпевшего передали медикам скорой помощи.

По словам очевидцев аварии, мужчина находится в критическом состоянии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что футболист итальянского "Удинезе" Дестини Удоджи ночью, 14 апреля, в городе Удине врезался на своем автомобиле в бар. К счастью, никто не пострадал.