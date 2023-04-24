Смертельное ДТП в Винницкой области: среди пострадавших – двое детей
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
22-летнюю девушку, 33-летнюю женщину и 10-летнего мальчика госпитализировали
В воскресенье, 23 апреля, в Винницкой области произошло смертельное ДТП. Их покареженной машины спасатели деблокировали тело водительницы, еще пятеро пассажиров травмировались.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"В салоне авто была заблокировала водительница, которая на момент прибытия подразделения чрезвычайников была без признаков жизни. Еще пятеро пассажиров травмировались, среди которых двое детей 10-ти и 3-х лет", — говорится в сообщении.
22-летнюю девушку, 33-летнюю женщину и 10-летнего мальчика госпитализировали.
К проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС привлекали четыре человека личного состава и один спецавтомобиль.
Ранее сообщалось о том, что уклонисты начали устраивать ДТП во избежание мобилизации.