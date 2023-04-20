Устроил ДТП, чтобы избежать мобилизации: в уклонистов в Украине появилась новая схема (видео)

Мужчина добавил, что такие случаи — не редкость.

Украинцев время от времени ловят на попытках избежать мобилизации. Преимущественно они касаются различных схем выезда мужчин за границу. Между тем, отдельные лица фабрикуют уголовные дела, чтобы избежать мобилизации. Да, мужчина устроил ДТП, чтобы получить условный срок.

Таким образом, он добился срока в 3 года. Об этом заявил в своем TikTok глава Всеукраинской организации защиты прав потребителей финансовых и банковских услуг Алексей Лупоносов. Он рассказывает, что мужчина договорился с женщиной, которая за деньги согласилась заявить, что ее сбила машина. В итоге удалось оформить факт ДТП, а суд дал мужчине три года условного срока с испытательным в 1,5 года.

"Весь процесс стоил десятку", — говорит Лупоносов. Очевидно, он имеет в виду 10 тысяч долларов. Однако более точных данных он не называет. Сам экономист возмущен тем, что украинских уголовников не забирают воевать. Он сетует, что у россиян гибнут мобилизованные заключенные, ушедшие в ЧВК "Вагнер". Таким образом, по его словам, "россия очищается". В Украине же гибнет цвет нации.

В своем следующем видео Лупоносов заявил, что возмутил криминалитет своим заявлением. Также он добавляет, что подобных случаев с фабрикованными ДТП и других статей он встречал довольно много.

Напомним, что в Украине не удастся уклониться от службы даже по религиозным и этическим убеждениям. Однако можно выбрать альтернативный вариант службы. А вот за игнорирование повестки может грозить до 5 лет тюрьмы.