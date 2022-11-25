Можно ли отказаться от мобилизации из-за веры: ответ юриста

Те люди, которые считают, что их религия не позволяет взять в руки оружие, могут выбрать для себя альтернативную службу

В Украине все еще продолжается всеобщая мобилизация, которую продлили до середины февраля. В армию призывают мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, вне зависимости от их места работы, положения в обществе или религии, которую они исповедуют. Однако религиозные убеждения могут позволить выбрать себе альтернативный вариант службы, а не нахождение на передовой с оружием в руках.

Об этом более подробно рассказывает "Украинская правда", ссылаясь на информацию адвоката юрфирмы "Миллер" Андрея Новака. Законом не предусмотрено, что верующие люди могут избежать мобилизации — выполнять долг перед Родиной призывают как религиозных граждан, так и атеистов.

Прежде все это предусмотрено Конституцией Украины. В статье 35 об этом сказано черным по белому — "никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от выполнения законов по мотивам религиозных убеждений". Однако для тех, кто все же слишком твердо стоит на своем, существует альтернативная служба.

Такой вариант — идеальный для тех, кто не хочет проходить военную подготовку и использовать оружие. Людей, призванных по мобилизации к альтернативной службе, отправляют на предприятия или организации, которые занимаются соцзащитой населения, здравоохранением, строительством или даже в патронажную службу Красного Креста Украины.

При этом важно отметить: ее срок немного дольше, чем обычной срочной — в полтора раза.

"В мирное время верующие некоторых конфессий имели право на прохождение альтернативной службы вместо срочной", — говорит Андрей Новак, подчеркивая, что речь лишь о тех религиях, чье вероучение запрещает использовать вооружение.

Это адвентисты (реформисты и представители группы седьмого дня), евангельские христиане, баптисты, свидетели Иеговы, покутники, представители Общества Сознания Кришны и некоторые другие.

Однако в военное время нет нормативов, которые могли бы продлить действие выбрать альтернативную службу вместо военной. Тем не менее юрист предлагает призывнику написать соответствующее заявление в военкомат с просьбой заменить ему вариант пребывания в армии. При этом ее нужно подкрепить соответствующим документом — справкой от вашей религиозной общины, где будет указано, что данное вероисповедание запрещает использовать оружие.

В таком случае человека могут отправить на небоевую должность. Вместо исполнений обязанностей танкиста или пулеметчика, такой гражданин может стать водителем, поваром или инженером.

Добавим, что пацифизм и другие идеологии, отвергающие насилие, религиозными убеждениями не являются. Поэтому требовать себе альтернативную службу граждане, разделяющие подобные взгляды, не могут.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие категории граждан в Украине совсем не подходят под призыв.

Также мы подробно объясняли, что такое "белый билет" и кому он может избежать мобилизации.