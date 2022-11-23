Мобилизация продлена: какие категории граждан имеют "белый билет" и кто из них может избежать службы

Не всем гражданам-владельцам "белого билета" светит освобождение от службы

В Украине военное положение и общая мобилизация, внедренные через полномасштабное вторжение России, продлены до 19 февраля. Согласно действующему законодательству, от мобилизационных мер освобождаются только те владельцы "белого" билета, которые имеют соответствующую категорию годности.

Как пояснил адвокат Дмитрий Цыплинский, в военном билете могут быть указаны несколько категорий, а именно:

Категория "В"

Эта категория предусматривает ограниченную пригодность и подпадающие под нее граждане не подлежат призыву в мирное время. В то же время, они могут быть мобилизованы во время военного положения.

Кто принадлежит к этой категории:

граждане, имеющие кишечные инфекционные болезни,

украинцы, которые болеют вирусными болезнями кожи, слизистой или нервной системы и т.д.,

больные гельминтозом,

мужчины, имеющие заболевание под названием педикулез,

граждане, страдающие инфекционными и паразитарными болезнями.

Категория "Г"

Мужчины, принадлежащие этой категории, будут освобождены от прохождения военной службы из-за состояния здоровья на срок до 12 месяцев.

Это:

украинцы, имеющие острые хронические заболевания,

граждане, получившие бытовые и другие травмы,

украинцы после операционных хирургических вмешательств,

мужчины, имеющие определенные нарушения в функциональности опорно-двигательного аппарата.

Категория "Д"

Предусматривает полную непригодность к военной службе. Эти граждане полностью освобождаются от мобилизационных мер и призыва.

В эту категорию входят:

Инфицированные ВИЧ, сифилисом, тяжелой формой сахарного диабета,

граждане, имеющие умственную недостаточность,

больные эпилепсией, шизофренией,

имеют определенные отклонения функциональности зрительного и слухового аппарата,

украинцы, которым диагностирована язва органов желудочно-кишечного тракта,

мужчины с отсутствующими конечностями или жизненно важными органами, имеющие слепоту или глухоту.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие причины могут считаться уважительными для неявки в военкомат после вызова.

Также напомним, могут ли мобилизовать украинцев в телефонном режиме.