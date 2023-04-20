Влаштував ДТП, аби уникнути мобілізації: в ухилянтів в Україні з'явилася нова схема (відео)

Чоловік додав, що такі випадки — не рідкість

Українців час від часу ловлять на спробах уникнути мобілізації. Переважно вони стосуються різноманітних схем виїзду чоловіків за кордон. Тим часом окремі особи фабрикують кримінальні справи, щоб уникнути мобілізації. Так, чоловік влаштував ДТП, аби отримати умовний термін.

Таким чином він добився терміну у 3 роки. Про це заявив у своєму TikTok голова Всеукраїнської організації захисту прав споживачів фінансових та банківських послуг Олексій Лупоносов. Він розповідає, що чоловік домовився з жінкою, яка за гроші погодилася заявити, що її збила машина. У підсумку, вдалося оформити факт ДТП, а суд дав чоловіку три роки умовного терміну із випробувальним у 1,5 року.

"Весь процес коштував десятку", — говорить Лупоносов. Вочевидь він має на увазі 10 тисяч доларів. Однак точніших даних він не називає. Сам економіст обурений тим, що українських кримінальних злочинців не забирають воювати. Він нарікає, що у росіян гинуть мобілізовані в’язні, що пішли до ПВК "Вагнера". Таким чином, за його словами, "росія очищується". Натомість в Україні гине квіт нації.

У своєму наступному відео Лупоносов заявив, що обурив криміналітет своєю заявою. Також тут він додає, що подібних випадків із фабрикуванням ДТП та інших статей він зустрічав досить багато.

Нагадаємо, що в Україні не вдасться ухилитися від служби навіть за релігійними та етичними переконаннями. Однак можна обрати альтернативний варіант служби. А ось за ігнорування повістки може загрожувати до 5 років в’язниці.