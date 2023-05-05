Їхав на смерть: у Дніпрі сталася жахлива ДТП, авто розірвало навпіл (фото, відео)

У Дніпрі вранці 5 травня сталася смертельна ДТП

Рано-вранці 5 травня в Дніпрі сталася смертельна ДТП — водій Honda на величезній швидкості не впорався з керуванням і влетів у дерево.

Як пише "Інформатор", під час зіткнення машину розірвало на дві частини.

Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля помер на місці.

Автомобіль рухався з боку Святослава Хороброго по вулиці Січових Стрільців у напрямку проспекту Дмитра Яворницького.

Також відомо, що в момент зіткнення в автомобілі крім водія нікого не було.

"У певний момент під час руху водій не впорався з керуванням та врізався у дерево. Станом на 08:50 тіло чоловіка забрали з місця події. Усі обставини смертельної аварії з’ясовуватиме поліція", — йдеться у повідомленні місцевих ЗМІ.

Також у мережі опублікували відео, на якому видно, що автомобіль летів на великій швидкості. За ним їхала машина патрульної поліції. Судячи з усього, він уникав погоні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нардеп від "Слуги народу" став учасником смертельної ДТП.