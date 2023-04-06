"П’яна" ДТП зі Ступкою: суд відправив актора під нічний домашній арешт

Актор вперше сам заговорив про те, що сталося і що він збирається робити далі

Сьогодні, 6 квітня, для українського актора Остапа Ступки, якого підозрюють у вчиненні ДТП напідпитку, обирали запобіжний захід. Його справу розглядали в одному зі столичних судів.

Деталі судового засідання повідомляє "Суспільне". Так, народному артисту України повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують ТЗ у стані сп’яніння. Максимальна санкція інкримінованої йому статті передбачає три роки за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.

При цьому Ступку звільнили у залі суду й оголосили йому про нічний домашній арешт на 60 днів — до 5 червня включно. Протягом цього періоду він не має покидати дім з 22:00 по 06:00.

Між тим, актор від коментарів з приводу аварії відмовляється й надалі, а судова охорона заборонила журналістам під час суду близько до нього підходити. Про це повідомляє "СТРАНА.ua".

Водночас Остап Ступка сьогодні попросив вибачення у потерпілого і своїх колег по театру: "Те, що трапилося, це, звичайно, якийсь фатум. Я не знаю, як це назвати. Зі свого боку я зобов’язуюсь надавати всіляку допомогу потерпілому: що стосується одужання, лікування і подальшого його життя. Тому я б хотів попросити вибачення", — сказав актор у залі суду після звільнення. З його слів, у вечір, коли він потрапив у ДТП, він саме повертався з благодійного концерту.

Нагадаємо, що автопригода за участі Range Rover Ступки та авто Mitsubishi сталася близько 23:15 у Голосіївському районі Києва. Попередньо відомо, що підозрюваний врізався у легковик, в якому перебував чоловік 1984 року народження. Останній постраждав під час зіткнення і зараз перебуває у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Актора ж підозрюють у нетверезому кермуванні авто. За непідтвердженими даними, в той вечір у його крові виявили 1,62 проміле алкоголю.