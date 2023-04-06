"Пьяное" ДТП со Ступкой: суд отправил актера под ночной домашний арест

Актер впервые сам заговорил о случившемся и том, что он собирается делать дальше

Сегодня, 6 апреля, для украинского актера Остапа Ступки, подозреваемого в совершении ДТП "под градусом", выбирали меру пресечения. Его дело рассматривали в одном из столичных судов.

Детали судебного заседания сообщает suspilne.media. Так, народному артисту Украины сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 УКУ — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими ТС в состоянии опьянения. Максимальная санкция инкриминируемой ему статьи предусматривает три года за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет.

При этом Ступку освободили в зале суда и объявили ему о ночном домашнем аресте на 60 дней — до 5 июня включительно. В течение этого периода он не должен покидать дом с 22:00 по 06:00.

Между тем, актер от комментариев по поводу аварии отказывается и в дальнейшем, а судебная охрана запретила журналистам во время суда близко к нему подходить. Об этом сообщает "СТРАНА.ua".

В то же время Остап Ступка сегодня извинился перед потерпевшим и своими коллегами по театру: "То, что случилось, это, конечно, какой-то фатум. Я не знаю, как это назвать. Со своей стороны я обязуюсь оказывать всяческую помощь потерпевшему: что касается выздоровления, лечения и дальнейшей его жизни. Поэтому я бы хотел извиниться", — сказал актер в зале суда после освобождения. По его словам, вечером, когда он попал в ДТП, он как раз возвращался с благотворительного концерта.

Напомним, что авария с участием Range Rover Ступки и авто Mitsubishi произошла около 23:15 в Голосеевском районе Киева. Предварительно известно, что подозреваемый врезался в легковушку, в которой находился мужчина 1984 года рождения. Последний пострадал во время столкновения и сейчас находится в больнице с травмами различной степени тяжести. Актера же подозревают в нетрезвом вождении авто. По неподтвержденным данным, в тот вечер в его крови обнаружили 1,62 промилле алкоголя.