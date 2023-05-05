Ехал на смерть: в Днепре произошло жуткое ДТП, авто разорвало пополам (фото, видео)
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В Днепре утром 5 мая произошло смертельное ДТП
Ранним утром 5 мая в Днепре произошло смертельное ДТП — водитель Honda на огромной скорости не справился с управлением и влетел в дерево.
Как пишет "Информатор", при столкновении машину разорвало на две части.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте.
Автомобиль двигался со стороны Святослава Храброго по Сечевых Стрельцов в направлении проспекта Дмитрия Яворницкого.
Также известно, что в момент столкновения в автомобиле кроме водителя никого не было.
"В один из моментов во время движения водитель не справился с управлением и врезался в дерево. По состоянию на 08:50 тело мужчины забрали с места происшествия. Все обстоятельства смертельной аварии будет выяснять полиция", — говорится в сообщении местных СМИ.
Также в сети опубликовали видео, на котором видно, что автомобиль летел на большой скорости. За ним следовала машина патрульной полиции. Судя по всему, он уходил от погони.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что нардеп от "Слуги народа" стал участником смертельного ДТП.