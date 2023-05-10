Залужний живий: Маляр прокоментувала безглуздий фейк росіян

У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів

Росіяни продовжують посилено штампувати фейки про Україну, зокрема, про її військових. Нещодавно вони заявляли, що нібито вбили голову нашої Тероборони, а тепер поширюють інформацію, що Валерій Залужний нібито мертвий.

Зі спростуванням усіх російських марень виступила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що зараз у російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Проте вона запевнила, що всі живі.

Зазначимо, що низка російських Telegram-каналів кажуть, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний довго не з’являвся на публіці, а ще й була скасована його зустріч з головнокомандувачем НАТО в Європі. З усього цього вони зробили "геніальний висновок" — генерал мертвий. І все це вони намагалися вселити своїм читачам наводячи нові та безглузді "докази".

Так, наприклад, до нібито доказів "загибелі" Залужного пропагандисти приплели загибель співробітника ОП Олексія Титаренка.

"Він загинув у населеному пункті Часів Яр під час обстрілу резервів ЗСУ. Джерела не виключили, що Залужний теж був там чи десь поруч", — кажуть брехуни.

Окрім Залужного інформатикам піддалися командувач сухопутних військ ЗСУ Сирський та голова ТрО Танцюра. Усіх окрім Сирського у своїх снах "убили" "вагнерівці". Главу СВ ЗСУ словесно "розбомбили" ВКС росії.

Представник військових зазначила, що "Зазвичай такі повідомлення мають кілька цілей:

- психологічний вплив на саму людину

- деморалізація українських військ

- короткостроковий хайп на темі для

підняття духу власного війська

Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти, за яких умов воює наше командування", — пояснює Маляр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни запустили новий фейк про техніку ЗСУ.