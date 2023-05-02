пригожин заявив про загибель українського топ-воєначальника — у ЗСУ прокоментували

Ворог в черговий раз запустив дезінформацію

Ватажок найманців із ПВК "Вагнера" євген пригожин заявив, що під Бахмутом нібито загинув командувач ТРО генерал-майор Ігор Танцюра. Однак у ЗСУ цю інформацію спростували.

Про це заявив речник Сил територіальної оборони Денис Зелінський у коментарі "Супільному". Окупанти заявляли, що було знищено автомобіль, у якому нібито перебував Ігор Танцюра.

Повідомлення про загибель Ігоря Танцюри з'явилося 2 травня. За словами пригожина, близько 13:25 при підході резервів з Часова Яру до Бахмуту артилерія окупантів знищила бронеавтомобіль ЗСУ. У ньому, за інформацією "вагнерівців", перебував командувач силами територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра. Також пригожин опублікував фото, ймовірно, знищеного бронеавтомобіля і додав, що інформацію вимагає уточнення.

Проте у Командуванні Сил територіальної оборони спростували цю заяву. Як розповів речник Сил ТРО Денис Зелінський, з Танцюрою все гаразд.

"Ми офіційно спростовуємо це твердження. Ми не коментуємо будь-яких вкидів ворожої пропаганди. Усі живі та здорові", – сказав він.

Нібито знищене авто з Ігорем Танцюрою

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Мелітополі ліквідували колаборанта. Олександр Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції окупантів та загинув внаслідок вибуху, який вчинили невідомі.