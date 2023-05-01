Генпрокурора Болгарії намагалися підірвати: що відомо

Правоохоронці вже розпочали слідство, але наразі причини замаху невідомі

На генпрокурора Болгарії Івана Гешева вчинено замах. На шляху його кортежу було закладено бомбу, яку підірвали безпосередньо в момент проїзду генпрокурора. На щастя ніхто не постраждав, головний прокурор Болгарії вижив.

Про це повідомляє місцеве видання BGNES. Міністерство внутрішніх справ Болгарії розпочало розслідування.

Відомо, що генпрокурор Болгарії їхав на захід за участю молодших прокурорів Самоківського району. Вибуховий пристрій було закладено на дорозі біля села Ковачівці, де мав проїжджати його кортеж. Сама бомба мала тротиловий еквівалент 3 кг та містила в собі багато осколків.

Заступник генпрокурора Борислав Сарафов в ефірі каналу bTV поділився подробицями замаху. Після вибуху утворився вогняний стовп 4-5 метрів заввишки, а на місці вибухового пристрою залишилася лійка глибиною 30-40 см та діаметром майже три метри. Він додав, що ціллю вибуху було саме вбивство, а не спроба залякати.

Також відомо, що публічно про маршрут Івана Гешева не повідомлялося. Офіційна інформація свідчила, що генпрокурор збирається їхати до Туреччини. Наразі правоохоронці перевіряють, чи не могло статися витоку інформації про зміну маршруту кортежу. Причина, через яку на генпрокурора Болгарії намагалися вчинити замах, поки що залишається невідомою, порушено кримінальну справу за статтею "Тероризм".

Генсек МВС Болгарії Петро Тодоров на спеціальному брифінгу розповів, що на місці замаху вже працюють слідчі та інші правоохоронці, також створено штаб із розслідування за участю силовиків. Завтра, 2 травня, пройде нарада, на якій буде вжито конкретні заходи щодо інциденту.

"Неприпустимо, щоб існувала загроза життю та здоров'ю кожного болгарського громадянина, наші дії будуть категоричними, щоб захистити життя та здоров'я та майно болгарських громадян", – наголосив представник МВС Болгарії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія хотіла вбити міністра оборони Італії Гвідо Крозетто. Замовником виступив колишній російський президент, який заказав італійського міністра найманцям з ПВК "Вагнера".