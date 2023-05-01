Генпрокурора Болгарии пытались подорвать: что известно

Правоохранители уже начали следствие, но пока причины покушения неизвестны

На генпрокурора Болгарии Ивана Гешева совершено покушение. На пути следования его кортежа была заложена бомба, которую взорвали непосредственно в в момент проезда генпрокурора. К счастью, никто не пострадал, главный прокурор Болгарии выжил.

Об этом сообщает местное издание BGNES. Министерство внутренних дел Болгарии начало расследование.

Известно, что генпрокурор Болгарии ехал на мероприятие с участием младших прокуроров Самоковского района. Взрывное устройство было заложено на дороге возле села Ковачевцы, где должен был проезжать его кортеж.

Заместитель генпрокурора Борислав Сарафов в эфире канала bTV поделился подробностями покушения. После взрыва образовался огненный столб 4-5 метров высотой, а на месте взрывного устройства осталась воронка глубиной 30-40 см и диаметром почти три метра. Он добавил, что целью взрыва было именно убийство, а не попытка запугать.

Также известно, что публично о маршруте Ивана Гешева не сообщалось. Официальная информация гласила, что генпрокурор собирается ехать в Турцию. Сейчас правоохранители проверяют, не могло ли произойти утечки информации об изменении маршрута кортежа. Причина, по которой на генпрокурора Болгарии пытались совершить покушение, пока что остается неизвестной, возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".

Генсек МВД Болгарии Петр Тодоров на специальном брифинге рассказал, что на месте покушения уже работают следователи и другие правоохранители, также создан штаб по расследованию с участием силовиков. Завтра, 2 мая, пройдет совещание, на котором примут конкретные меры по инциденту.

"Недопустимо, чтобы существовала угроза жизни и здоровью каждого болгарского гражданина, наши действия будут категоричными, чтобы защитить жизнь и здоровье и имущество болгарских граждан", – подчеркнул представитель МВД Болгарии.

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